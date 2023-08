maandag 28 augustus 2023 om 14:06

Isaac Del Toro na eindzege in Tour de l’Avenir: “Ik was al blij met de witte trui, om eerlijk te zijn”

Isaac Del Toro won zondagmiddag de Tour de l’Avenir na een coup in de slotrit. De Mexicaan slaagde erin om een achterstand van een kleine minuut goed te maken op de Amerikaan Matthew Riccitello, die op bijna drie minuten zou binnenkomen.

Na afloop was de 19-jarige Mexicaan euforisch. “Dit is echt insane. Ik was al blij met de witte, om eerlijk te zijn. Dit maakt me heel blij en heel trots. Zonder twijfel is dit mijn grootste overwinning ooit”, aldus Del Toro in het flashinterview.

Dat Del Toro nog de leiding van Riccitello zou overnemen in de slotrit, had hij niet verwacht. “Natuurlijk was mijn plan om het te proberen. Mijn trainer zei steeds tegen me: als je je goed voelt, dan moet je het proberen. Ik voelde mij alleen niet zo goed, maar probeerde het toch.”

“Ik ben echt ongelofelijk trots”, eindigt de Mexicaanse eindwinnaar van de Tour de l’Avenir.