maandag 9 oktober 2023 om 15:01

Tour de Tietema-Unibet bindt nog eens twee renners langer aan zich

Tour de Tietema-Unibet Cycling Team, dat een gooi doet naar een ProTeam-licentie voor volgend jaar, rekent ook in 2024 op de diensten van Joren Bloem en Jordy Bouts. Beide renners hebben namelijk hun contract verlengd. Bloemt tekent bij voor twee seizoenen, Bouts voor één jaar.

De 23-jarige Joren Bloem werd dit jaar onder meer vierde in de Salverda Ster van Zwolle en de tijdrit van de Sibiu Cycling Tour, achtste in de ZLM Tour, negende in de Van Merksteijn Fences Classic en verder reed hij nog naar goede eindnoteringen in de Ronde van Limburg (13e), Veenendaal-Veenendaal Classic (16e) en de Antwerp Port Epic (twintigste). De Nederlander ligt nu dus tot eind 2025 onder contract bij TDT-Unibet.

De vier jaar oudere Jordy Bouts wist zich dit seizoen dan weer in de kijker te rijden met een vijfde plaats in de Tour of Leuven. Ook eindigde de Belg als achtste in de Kreiz Breizh Elites – een Franse rittenkoers – en als tiende in de Druivenkoers in Overijse. Bouts tekent dus voor één jaar bij, tot eind 2024.

Voorlopige selectie voor 2024

TDT-Unibet heeft – met de contractverlengingen van Bloem en Bouts – nu veertien renners onder contract staan voor 2024. De formatie wist zich eerder te versterken met Nederlanders Owen Geleijn en Jelle Johannink, de voormalige Noorse triatleet Cedrik Bakke Christophersen, Belg Lander Loockx en de Denen Andreas Stokbro en Nicklas Amdi Pedersen.

Davide Bomboi, Martijn Budding, Hartthijs de Vries, Kevin Inkelaar, Tomas Kopecký en Abram Stockman reden het afgelopen seizoen al voor de ploeg van oprichters Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel en blijven aan boord.

