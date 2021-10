Tour de Tietema grijpt naast Gouden Televizier-ster

Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel hebben donderdagavond in het Koninklijk Theater Carrè naast de Gouden Televizier-ster gegrepen met hun YouTube-serie Giro di Tietema, die ze tijdens de Ronde van Italië hebben opgenomen. Het drietal reed tijdens de Giro terug vanuit Italië naar Nederland en daarover maakte Tour de Tietema een YouTube-serie. De prijs voor beste online videoserie ging naar Linda Hakeboom.

“Vorig jaar hadden we het waanzinnige idee om gedurende de Giro d’Italia terug te fietsen vanuit Italië naar Nederland”, schreven ze voor de uitreiking op hun website. “Klein tikje gek? Wellicht, maar het resulteerde in een geweldig avontuur en een misschien nog wel vettere videoserie. En die heeft nu de waardering gekregen van de stemmers. Te gek! Die eerste overwinning is er nog steeds niet maar zou zo wel eens heel dichtbij kunnen komen.” Helaas, net als in de Ronde van Hank is het weer geen prijs.

StukTV en Linda.nl

Tour de Tietema belandde in de finale na een aantal stemrondes door het publiek. Het trio had hun fans opgeroepen om op hen te stemmen en daar werd massaal gehoor aan gegeven. Uiteindelijk haalden de mannen de finale. Daarin namen ze het op tegen Het Jachtseizoen van StukTV en Linda’s Kankerverhaal van Linda Hakeboom.

In Het Jachtseizoen slaan bekende Nederlanders op de vlucht voor de mannen van StukTV, die hen binnen vier uur te pakken moeten krijgen. In Linda’s Kankerverhaal neemt documentairemaker en presentatrice Linda Hakeboom (35) bezoekers mee in haar leven nadat ze werd gediagnosticeerd met borstkanker.

Gefeliciteerd @LINDAnieuws met Linda's kankerverhaal voor beste online serie#televizier — NPO Tweet (@npo_tweet) October 14, 2021