Tour de Tietema: “Bij ons is het verhaal gelijkwaardig aan de sportieve prestaties”

Interview

De mannen van Tour de Tietema willen de wielerwereld verder op hun kop zetten met een eigen wielerploeg. Vanaf 1 januari zijn zij het gezicht van TDT-Unibet. Een nieuwe Nederlandse continentale ploeg.

De razendsnelle opkomst van Tour de Tietema

Tour de Tietema vergaarde in korte tijd bekendheid met de originele manier waarop ze verslag doen van de wielersport. We spreken de mannen voor een artikel in RIDE. Tour de Tietema vergaarde in korte tijd bekendheid met de originele manier waarop ze verslag doen van de wielersport. We spreken de mannen voor een artikel in RIDE. Lees het hele verhaal op Ridemagazine.nl

De kijker hoeft niets te missen. Van de oprichting tot straks wellicht de eerste overwinning. Alles wordt gefilmd voor hun YouTube-series. Een interview met Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel over hun nieuwe avontuur.

Jullie motto is: de wielerwereld op zijn kop zetten. Maar hoe gaan jullie dat doen met een wielerploeg?

Bas: De eerste keer dat een eigen team ter sprake kwam, was toen we voor het eerst met z’n drieën ging fietsen. Ik geloof dat we iets nieuws kunnen neerzetten als we het echt laten voortvloeien uit videocontent en de fanbase. Een wielerploeg is natuurlijk perfect vanuit een media-oogpunt. Je kunt verhalen vertellen, en ik denk ook dat wij vanuit binnenuit dingen anders kunnen gaan doen.

In de beginfase stuitte dit plan op heel veel weerstand bij Josse en Devin, maar de laatste maanden – en eigenlijk het laatste jaar in het algemeen – is dat beeld gekanteld.

We komen niet vanuit het niets. Er is al een grote fanbase met mensen die het verhaal volgen en voor ons is een eigen ploeg eigenlijk een volgende stap in wat wij gaan doen. Met de mensen die aan boord zijn, zowel op creatief als op sportief gebied, denk ik dat wij dat zeker kunnen.

Waar gaan we het grote verschil zien tussen traditionele ploegen en TDT-Unibet?

Devin: Het grootste verschil is dat bij profploegen alles draait om winnen en niet perse om de aanloop en het verhaal achter die prestatie. Bij ons is het verhaal gelijkwaardig aan de sportieve prestaties. Zo kunnen we mensen meenemen in de aanloop naar de prestatie.

De sportdocumentaires schieten momenteel als paddenstoelen uit de grond. Wat daarin eigenlijk gebeurt, is: je wordt bijvoorbeeld opgepikt aan het begin van de Tour de France en je wordt helemaal meegenomen in een soort van achter de schermen. Dan is de Tour de France afgelopen en dan rolt de aftiteling in beeld.

Waar wij denk ik het verschil in kunnen maken, is dat wij alles vanuit ons perspectief kunnen vertellen. Dus Bas vanuit het perspectief van de wielrenner, en Josse en ik meer vanaf de zijlijn en als maker. Eigenlijk zoals we het eerder hebben gedaan. Het is gewoon een ontdekkingsreis door het wielrennen. Eerst door het amateurwielrennen, straks door het profwielrennen.

Bas: Wij doen ook een best wel grote investering in de omkadering van de ploeg. “Er komt best wat kijken bij een continentale ploeg, alleen wij willen meer doen dan het geven van een fiets, shirt en wedstrijdprogramma.” Je geeft renners een fiets, een shirt en een goed koersprogramma en that’s it. Wij zijn bezig met een professionele omkadering. Er komen allerlei mensen fulltime in dienst en zij moeten er prima van kunnen leven. Voor de renners moet er geen constante, extreme druk opzitten. Wij willen het veel meer als een hechte groep neerzetten. We willen iemand bij de hand nemen als het even wat minder gaat, in plaats van dat we zeggen: ‘Jij rijdt slecht, dus ga eerst maar even zelf uitzoeken waar dat door komt’.

Gaat het een soort moderne realifeshow worden, waarbij jullie en de profwielrenners achter de schermen gevolgd worden?

Devin: Zo zou je het ongeveer kunnen zeggen. Daarin is de reis naar een hoogtepunt misschien nog wel belangrijker dan de bestemming, de koers zelf. In onze serie Josse gaat voor Goud ging Josse toewerken naar het amateurcriterium de Ronde van Hank. Voor die serie was het niveau van de wedstrijd en ook de uitslag niet het allerbelangrijkst. Het verhaal was vet en iedereen leefde mee.

Voor de nieuwe ploeg is het sportieve natuurlijk niet geheel onbelangrijk. Daarom hebben we ook Hugo Haak aangenomen om de hele sportieve tak te leiden en dan zo hoog mogelijke ogen te gooien. Maar dat is voor het verhaal niet per se noodzakelijk.

Jij wordt de kopman, Bas?

Bas: (lacht) Ik word geen kopman. Ik zal zeker een belangrijk onderdeel van de ploeg worden, maar niet de kopman. Van januari tot oktober vol kunnen koersen, gaat gewoon heel lastig zijn. Dat is gezien de rol die ik heb aangenomen niet realistisch. Nu de ploeg vorm begint te krijgen, heb ik weer meer tijd om te trainen. Afgelopen week heb ik ook weer zestien uur op de fiets gezeten, dat was alweer een tijdje geleden. Het fietsen vind ik nog altijd supermooi en ik denk dat ik daar een goed niveau in kan halen, maar we starten niet een ploeg omdat ik wedstrijden wil rijden. Ik ga er fysiek alles aan doen om voor mij het hoogst haalbare te presteren en ik wil vooral ook zorgen dat de rest van de selectie zich volledig kan focussen op het sportieve.

Wat wordt jouw rol in het team, Devin?

Devin: Ik word kopman! (lacht) We gaan het verhaal vanuit ons perspectief vertellen. Hoe wij dit avontuur beleven. Vergelijkbaar met hoe we dat eerder hebben gedaan. Ik zal negen van de tien keer de camera vasthouden en domme vragen stellen aan iedereen, vragen wat er gebeurt. Bas is zelf één van de hoofdrolspeler in het verhaal.

Josse: Ik ga me organisatorisch en sportief inhoudelijk niet met de ploeg bemoeien. Dat is een heel bewuste keuze. De prestaties van het team zijn niet geheel onbelangrijk. Als we het sportief ook goed doen, vergroot dat de kans van slagen van dit project. Als wij ons daar in een belangrijke rol mee gaan bemoeien, haalt dat het concept, wat gewoon hartstikke serieus is, weer onderuit.

Wie gaat dan wel de ploeg leiden?

Bas: Dat gaat gedaan worden door experts, waaronder Hugo Haak. Onze focus ligt bij de mediakant, maar we zorgen er wel voor dat alles professioneel is geregeld. Dat is iets wat we altijd al doen. Aan de voorkant maken we YouTube-video´s, maar aan de achterkant moet het wel heel goed geregeld zijn. Alles moet strak in elkaar zitten, dat is ook de ambitie met deze ploeg. Wellicht als we wel met ze drieën zouden leiden, was het misschien voor de video wel heel grappig geweest. Josse achter het stuur van de ploegleiderswagen… maar dat is niet wat we ambiëren neer te zetten.



Wat zijn de sportieve ambities?

Bas: Uiteindelijk winnen, maar er is niemand die tegen ons zegt: je moet zoveel UCI-punten pakken. Er is ook niemand die zegt hoeveel overwinningen we moeten behalen.. Het is onze ambitie om verder te komen op die wielerladder. We zijn ooit begonnen in de sportklasse bij de Ronde van Hank en gaan nu kijken hoever we die raket de lucht in kunnen schieten.

Hebben jullie al wedstrijden waar jullie definitief gaan starten?

Bas: Ik denk dat we echt een mooi verhaal hebben om bij wedstrijden binnen te komen. Ik denk dat dat heel erg vet gaat zijn, maar aan welke koersen we gaan deelnemen, is nog niet bekend. Dat loopt via meerdere partijen. Daar zijn we nu mee bezig.

Ik denk dat we best wel een gevarieerd programma gaan rijden met ook relatief hoog aangeschreven wedstrijden. Eigenlijk een beetje de grote koersen – waar we niet gelijk meedoen om de winst, maar wat wel hele deftige koersen zijn – tot en met wedstrijden waar we gaan rijden voor de overwinning. Maar heel veel kan ik er nog niet over zeggen, dat is nog allemaal in aanvraag.

Op social media en in de reacties bij ons op de website heerst ook wat scepsis over jullie grootse plannen? Begrijpen jullie die weerstand?

Josse: Als het eerste idee geen weerstand zou oproepen bij mensen, was ons plan waarschijnlijk niet goed genoeg. Natuurlijk zijn er mensen die denken: het lukt niet, het kan niet. Als je je daardoor laat leiden, kan je tegenwoordig niet veel dingen meer doen.

Bas: Ik denk dat dat sceptische een beetje in het wielrennen zit. Want zijn wij een continentaal wielerteam dat goed genoeg is om een stap omhoog te zetten, dan houd je dat sceptische ook. Je merkt dat in alle lagen van het wielrennen. Als je een nieuwe ploeg begint, proef je ook dat sentiment bij renners, omdat het al zo vaak is misgaan met nieuwe teams in het wielrennen. Je hebt nu ook dat er in Frankrijk wat speelt. Er zijn zoveel ploegen die omvallen omdat de geldschieter vertrekt. Het vertrouwen is wat dat betreft extreem laag.

Hoe hebben jullie de renners overtuigd om mee te gaan in dit avontuur?

Josse: Dat is deels de verdienste van Bas en deels ook van Hugo Haak. En eigenlijk iedereen die zich erbij aan heeft gesloten op het sportieve vlak, of zich erbij aan gaat sluiten. Het is niet een grap dat we een ploeg starten, want dat is ook wel vanaf het begin ons doel geweest: we gaan het alleen doen als we ook daadwerkelijk denken dat we hier iets kunnen bewerkstelligen, anders heeft het geen zin. Dat hebben we in de sportklasse al meegemaakt. Wie ons kent, weet dat we een ploeg willen neerzetten met daadwerkelijk een goede omkadering.

Was het lastig, Bas?

Bas: Nee, niet heel lastig. Het moeilijkste was iemand vinden die ons idee ook kan gaan uitvoeren, iemand die ook dezelfde visie met ons deelt. De makkelijkste weg is een traditionele naam uit het wielrennen te kiezen. Dat hebben we bewust niet gedaan. Hier zie je dat we, zoals we dat vaker doen, bewust hebben gekozen voor een andere weg. Met Hugo hebben we iemand met de juiste skill set om een nieuwe ploeg vorm te geven. Dat heeft hij ook in het baanwielrennen bewezen. Wanneer het straks goed met ons gaat, zal iedereen dat beamen. Gaat het slecht, dan zal het verhaal zijn dat hij geen verstand heeft van wegwielrennen. Maar ik heb er het volste geloof in, dat hij voor ons de juiste man is.

Josse: Uiteindelijk is het voor ons ook gewoon een jongensboek. Ik herinner me dag dat het allemaal redelijk concreet leek te worden nog goed. We liepen we terug naar kantoor en Devin zei: ‘WTF, we hebben straks gewoon echt een profploeg’. Dit is wel echt een jongensdroom, net als eigenlijk de afgelopen jaren. Ik hoop dat we onszelf nog een beetje kunnen verbazen de komende jaren.