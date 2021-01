Tour de Normandie gaat ook in 2021 niet door

De Tour de Normandie (2.2), die in maart zou worden gehouden, is als gevolg van de wereldwijde gezondheidssituatie afgelast. De zevendaagse etappekoers ging afgelopen jaar ook al niet door.

Afgelopen jaar werd amper twee weken voor het begin van de koers een streep gezet door de Tour de Normandie. Nu besloot de organisatie in januari al om de ronde af te gelasten. “Door de huidige gezondheidssituatie, de vooruitzichten voor de komende weken en alle beperkingen als gevolg daarvan, hebben besloten de ronde te cancellen”, kondigde Arnaud Anquetil van het organisatiecomité aan.

De organisatie wil koste wat kost voorkomen dat de renners en medewerkers van de 25 ploegen en de vrijwilligers van de wedstrijd risico’s lopen. “Onze organisatie bestaat uit vrijwilligers die in die week een grote inspanning leveren. We willen niet dat het een risicovolle week wordt”, aldus Anquetil. Daardoor laat de veertigste editie van de ronde nog een jaar langer op zich wachten. In 2019 was Ole Forfang de laatste winnaar van de koers.

Le #TDN2021 est annulé, la bougie du 40e anniversaire restera éteinte… Rendez-vous en 2022… pic.twitter.com/CRP6JmI1O2 — Tour de Normandie Cycliste (@tourdenormandie) January 22, 2021