Eerste UCI-koers in Frankrijk afgelast vanwege coronavirus dinsdag 10 maart 2020 om 20:57

De uitbraak van het coronavirus heeft nu ook gezorgd voor een eerste afgelasting in Frankrijk: er gaat een streep door de jubileumeditie van de Tour de Normandie. De rittenkoers (UCI 2.2) zou van 23-29 maart verreden worden.

De Tour de Normandie was toe aan de veertigste editie, maar vanwege maatregelen in Frankrijk om de uitbreiding van het coronavirus te beperken mogen evenementen met meer dan duizend toeschouwers niet plaatsvinden. Omdat de organisatie het jubileum graag met publiek wil vieren, is besloten om de ronde af te gelasten. Het 40-jarig bestaan zal dus in 2021 gevierd worden.

Met Metec-TKH, SEG Racing Academy en VolkerWessels-Merckx zouden drie Nederlandse ploegen aan de start staan van de Tour de Normandie. Vanuit België zouden de opleidingsploeg van Wallonie Bruxelles en Tarteletto-Isorex meedoen. Ook de profteams van Groupama-FDJ en Arkéa-Samsic stonden op de deelnemerslijst.

Maatregelen in Frankrijk

Vanwege het coronavirus hebben Franse autoriteiten besloten dat de publieksmaatregel tot en met 15 april geldt. Tot die tijd moeten andere sportevenementen – waar mogelijk – achter gesloten deuren plaatsvinden, zoals voetbalwedstrijden. Parijs-Nice besloot al om toeschouwers te weren bij start- en finishlocaties. De Koers naar de Zon gaat voorlopig gewoon door.

