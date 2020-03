Parijs-Nice weert publiek aan start en finish, Parijs-Roubaix mogelijk ook maandag 9 maart 2020 om 14:29

Parijs-Nice heeft een ingrijpende maatregel moeten treffen vanwege een beslissing van het Franse ministerie van gezondheidszorg. De rest van de rittenkoers is geen publiek toegestaan bij de start en finish van de Koers naar de Zon, in verband met het risico op verspreiding van het coronavirus.

De Franse autoriteiten hebben besloten dat er geen evenementen meer mogen plaatsvinden waarbij meer dan duizend toeschouwers aanwezig zijn. Dat geldt onder meer voor voetbalwedstrijden, maar ook Parijs-Nice onderneemt actie. In overleg is besloten om de wedstrijd ‘achter gesloten deuren’ uit te rijden.

Tot en met de slotrit op zondag zal bij elke start- (100 meter) en finishlocatie (300 meter) een bufferzone zijn waarin geen toeschouwers mogen komen. De organisatie van Parijs-Nice, in handen van de ASO, vraagt toeschouwers om de maatregelen te respecteren, “ook al staan deze in contrast tot de traditie waarbij het wielrennen renners en fans samenbrengt”.

Maatregel tot 15 april: Roubaix in gevaar?

De Franse minister van Sport heeft bekendgemaakt dat de publieksmaatregel in ieder geval geldt tot en met 15 april. Tot die tijd moeten grote evenementen dus achter gesloten deuren worden afgewerkt, of met ‘slechts’ duizend toeschouwers.

In die periode staan meerdere wielerwedstrijden op het programma in Frankrijk, waaronder Parijs-Roubaix op zondag 12 april. Mogelijk moet de ‘Hel van het Noorden’ het dus zonder publiek doen op het Vélodrôme.