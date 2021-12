Tour de La Provence begint met proloog en eindigt op Montagne de Lure

Het etappeschema van de Tour de La Provence is bekend. De organiserende krant La Provence deed de vier etappes vandaag uit de doeken. Anders dan afgelopen seizoen begint de ronde in Berre-l’Étang met een proloog over 7,2 kilometer. De vorige keer dat de vierdaagse koers opende met een tijdrit, was in 2019.

Na de proloog gaat de wedstrijd verder met de eerste rit in lijn over 152 kilometer van Istres naar Saintes-Maries-de-la-Mer, die de sprinters op het lijf is geschreven. In 2020 was Nacer Bouhanni hier sneller dan Jakub Mareczko. Op de derde dag wacht de langste etappe over 176,1 kilometer van Arles naar Manosque. Onderweg moeten nogal wat hoogtemeters worden overbrugd, dus is de verwachting dat dit een selectievere rit wordt. Afgelopen seizoen was Davide Ballerini de beste in Manosque, in de sprint van een peloton met nog ongeveer veertig man.

Op de laatste dag is de koninginnenrit gepland, over 166,1 kilometer van Manosque naar de finish op de Montagne de Lure. De renners moeten onderweg ruim 3200 hoogtemeters overwinnen en de slotklim is twaalf kilometer lang. De top van de beklimming ligt op ruim 1700 meter hoogte. De klim was nog niet eerder de finish in de Zuid-Franse ronde, maar al wel tweemaal in de historie van Parijs-Nice (in 2009 en 2013). Iván Sosa legde afgelopen seizoen beslag op de eindwinst in de Tour de La Provence, vóór Julian Alaphilippe en Egan Bernal.

Etappeschema Tour de La Provence 2022 (10-13 februari)

proloog: Berre-l’Étang – Berre-l’Étang (7,2 km)

1. Istres – Saintes-Maries-de-la-Mer (152 km)

2. Arles – Manosque (176,1 km)

3. Manosque – Montagne de Lure (166,1 km)