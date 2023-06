Tour de France zendt gesprekken tussen renners en ploegleiders live uit

Altijd al willen weten wat ploegleiders tegen hun renners zeggen in aanloop naar een massasprint of een belangrijke col? Organisator ASO zal volgens Ouest France in de komende Tour de France de gesprekken vanuit de ploegleiderswagen met renners live uitzenden op televisie.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Gesprekken tussen renners en ploegleiders werden tot dusverre altijd achtergehouden, of pas na afloop van de etappe gedeeld, maar nu kiest de Tourorganisatie er dus voor om de gesprekken over de radio vrij te geven. ASO hoopt zo de wieleruitzendingen nog aantrekkelijker te maken. Helemaal nieuw is het niet: in het verleden werden in een koers als de Ronde van Vlaanderen al dergelijke fragmenten vanuit de ploegleiderswagen uitgezonden.

Compensatie voor deelnemende ploegen

Er zal wel sprake zijn van enkele minuten vertraging, zoals we in een sport als de Formule 1 ook gewend zijn. Er zal een zogeheten ‘interne moderator’ worden aangewezen, die verantwoordelijk is voor de selectie van de audiofragmenten. Niet alle ploegen zullen deelnemen aan het initiatief, maar de meeste teams stemmen er wel mee in. Ploegen die meedoen, krijgen van de ASO 5.000 euro ter compensatie.

Marc Madiot, de teammanager van Groupama-FDJ, is op zijn zachts gezegd geen voorstander van het initiatief. “Stel je voor dat we het wel zouden doen… We zetten toch ook geen camera op een voetbaltrainer, die in de rust zijn spelers instructies geeft?” De Franse formatie zal zijn audiofragmenten dan ook niet vrijgeven tijdens de koers.