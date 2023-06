‘Tour de France voert coronaprotocol weer in na problemen in Giro’

De organisatie van de Tour de France gaat weer een coronaprotocol hanteren tijdens de aankomende editie. Volgens het Franse persbureau AFP gaat organisator ASO dat komende week bekendmaken, nadat vorige maand in de Giro d’Italia meerdere coronagevallen aan het licht kwamen.

Onder meer wereldkampioen Remco Evenepoel, die op dat moment in de roze trui reed, moest de Ronde van Italië verlaten vanwege een positieve coronatest. Hij was daar dagenlang ziek van, liet zijn ploegbaas Patrick Lefevere achteraf weten. Maar Evenepoel was zeker niet de enige, en dat bracht de Tourorganisatie aan het denken.

De verwachting is dat tijdens de Tour de France 2023 alle betrokkenen een mondkapje moeten dragen. Het afstand houden wordt ook weer terug ingevoerd, waardoor de renners en de vertegenwoordigers van de media in een ‘bubbel’ gezet worden. Het contact met publiek zal tot een minimum worden beperkt.

In het Critérium du Dauphiné, dat zondag begon met een ritzege voor Christophe Laporte, was al te zien dat alle mensen achter de schermen een mondkapje droegen. Dat gaat waarschijnlijk dus ook het beeld zijn als op zaterdag 1 juli de Tour de France begint in Bilbao, Baskenland.