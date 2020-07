Tour de France maakt designs van gele trui bekend maandag 20 juli 2020 om 13:02

Organisator A.S.O. en kledingproducent Le Coq Sportif hebben bekendgemaakt hoe de gele trui eruitziet die in de komende editie van de Ronde van Frankrijk wordt gedragen door de leider in het algemeen klassement. Gekozen is voor drie verschillende designs.

In de tweede en derde rit is op de gele trui Place Masséna te zien, het historische plein in Nice waar 29 augustus de Tour de France van start gaat. Daarna is het tricot geïllustreerd met een algemene afbeelding te zien, die symbool staat voor de Franse wegen die jaarlijks decor staan voor de ronde. In de slotetappe naar de Champs-Élysées in Parijs draagt de klassementsleider een trui met de iconische Arc de Triomphe daarop afgebeeld.

De truien zijn vanaf vandaag al verkrijgbaar voor wielerliefhebbers in de winkels en de webshop van Le Coq Sportif en via de online boetiek van de Tour de France.