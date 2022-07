Tour de France Femmes: Vijf Nederlanders bij Parkhotel Valkenburg

Parkhotel Valkenburg heeft de selectie voor de Tour de France Femmes (24-31 juli) bekendgemaakt. De Nederlandse opleidingsformatie neemt maar liefst vijf Nederlandse rensters mee naar Parijs.

De talentenploeg van Raymond Rol zal een van de teams zijn met de laagste gemiddelde leeftijd. Met haar 21 jaar is Femke Gerritse de jongste van het stel. Ook Anne van Rooijen (22), Femke Markus (25), Mischa Bredewold (22) en Quinty Schoens (23) mogen zich opmaken voor de achtdaagse door Noord-Frankrijk.

Australisch wegkampioene Nicole Frain is de enige niet-Nederlandse renster in de selectie. De 29-jarige renster kwam eerder deze maand over van Roxsolt Liv SRAM.

