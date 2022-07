Parkhotel Valkenburg versterkt zich per direct met Nicole Frain

Nicole Frain sluit zich per direct aan bij Parkhotel Valkenburg. De Australisch kampioene komt over van het eveneens continentale Roxsolt Liv SRAM en tekent een contract tot eind 2023. Bij haar nieuwe ploeg kan ze direct rekenen op een plek in de selectie voor de Tour de France Femmes avec Zwift.

De 29-jarige Frain is aan haar vierde seizoen als wedstrijdrenster bezig. “Qua leeftijd ben ik één van de oudere rensters, maar qua fietsjaren niet. Ik kan hier nog heel veel leren van mijn teamgenoten”, zegt de Australische, die in mei negende werd in de Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour. In januari soleerde ze naar de zege op het nationaal kampioenschap op de weg.

Frain heeft voor anderhalf jaar getekend. “Ik ben heel blij met dit contract. Het geeft mij de rust om fouten te maken en ervan te leren, dan dat ik in een snelkookpan van stress beland. Nu heb ik de tijd om te gaan settelen in Europa, zonder de constante druk van presteren en resultaten behalen.”