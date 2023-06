Tour de France Femmes start in 2024 definitief in Nederland

Rotterdam krijgt in 2024 Le Grand Départ van de Tour de France Femmes. De derde editie van de Tour de France voor vrouwen zal met een tijdrit in Rotterdam van start gaan. Meerdere bronnen hebben aan WielerFlits bevestigd dat Rotterdam deze zekerheid inmiddels van organisator ASO heeft ontvangen.

Afgelopen week was een delegatie van Rotterdam nog in Parijs aanwezig om met organisator ASO over de laatste voorwaarden van de start van de Tour de France Femmes te spreken. Normaal zal de Tour dit nieuws de komende dagen in Bilbao bij de start van de Ronde van Frankrijk voor mannen bevestigen.

De start van de Tour de France Femmes vindt plaats op maandag 12 augustus daags nadat de Olympische Spelen in Parijs zijn afgelopen. In Rotterdam zal dan een tijdrit plaats vinden. De volgende dag staat er een rit Rotterdam-Den Haag op het programma.

Ook Valkenburg heeft zich kandidaat gesteld om een aankomst in de Tour de France Femmes 2024 te organiseren, maar de kans lijkt klein dat dit daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Er lijken wel mogelijkheden dat de derde rit in Valkenburg van start gaat en vervolgens naar Wallonië trekt. ASO heeft hier goede relaties met de organisatie van Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl.

Aangezien het vrouwenwielrennen in Nederland populair is en Nederland ook de meeste toppers kent, heeft ASO gekozen voor een Grand Départ in Rotterdam. Vorig jaar werd de eerste editie van de Tour de France Femmes gewonnen door Annemiek van Vleuten voor Demi Vollering. In totaal werden er zes ritten door de Nederlandse rensters gewonnen (Van Vleuten 2x, Marianne Vos 2x en Lorena Wiebes 2x), terwijl alle truien mee naar Nederland gingen: Van Vleuten (geel), Vos (groen), Vollering (bolletjes) en Shirin van Anrooij (wit).

Rotterdam, Den Haag en Valkenburg hebben zich ook kandidaat gesteld om Le Grand Départ en een rit in lijn van de Tour de France voor mannen binnen te halen. Hoewel hier nog geen beslissingen over genomen zijn, lijkt Nederland in 2027 weer een kans te maken op een Tour-start. De laatste keer was in 2015 toen de Tour de France in Utrecht van start ging. Rotterdam had die eer vijf jaar eerder in 2010.