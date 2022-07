Tour de France Femmes: SD Worx met Vollering, Kopecky en Van den Broek-Blaak

Team SD Worx heeft de selectie voor de Tour de France Femmes avec Zwift gepresenteerd. Met Demi Vollering mikt de ploeg op de uiteindelijke gele trui. Meerdere grote namen zullen de Nederlandse helpen om dat doel te verwezenlijken.

“We gaan met Demi Vollering voor de eindwinst. Het zou onze ambitie tekort doen als we niet voor Tourwinst zouden gaan”, zegt sportief manager Danny Stam. “Demi Vollering heeft een hoofddoel van deze Tour de France gemaakt. Ze is onze kopvrouw voor het geel. Daar komt uiteraard de nodige druk bij kijken. De buitenwereld verwacht dat ze de Tour zo maar eventjes wint. Maar, Demi zal de nodige concurrentie voor eindwinst krijgen.”

Moolman-Pasio schaduwkopvrouw, Kopecky voor groen

“Daarnaast hebben we met Ashleigh Moolman-Pasio nog een tweede hangijzer in het vuur. Het is een voordeel wanneer je met meerdere rensters voor het klassement kunt gaan”, aldus Stam, die ook nog de volgende rensters opstelde: Chantal van den Broek-Blaak, Marlen Reusser, Christine Majerus en Lotte Kopecky. “Ook de groene trui met Lotte Kopecky is een doel, wanneer dit tenminste binnen onze plannen voor de eindzege past.”

“We hebben een team dat op elk terrein uit de voeten kan”, zegt Stam over de ploeg in zijn algemeen. “In onze selectie zitten voornamelijk rensters die in aanmerking komen om een etappe te winnen. We zullen er dus een attractief spektakel van proberen te maken.” De Tour de France Femmes begint op 24 juli en duurt tot en met 31 juli. De eerste etappe wordt verreden op de Champs-Élysées, de laatste rit eindigt op La Super Planche des Belles Filles.