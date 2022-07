Tour de France Femmes: Marianne Vos mathematisch zeker van groene trui

Marianne Vos is niet meer bij te halen in de strijd om de groene trui van de Tour de France Femmes. Nu haar naaste concurrente, Lorena Wiebes, uit de wedstrijd is gestapt is het voor geen enkele concurrent meer mogelijk om Vos nog te bedreigen in dit klassement. Uiteraard moet Vos vandaag en morgen nog wel de finish halen.

Voor de start van de zevende etappe had Vos een voorsprong van 76 punten op Wiebes. In theorie kon Wiebes op dat moment nog de winst pakken, want er waren in het slotweekend nog 90 punten te verdienen. Om dat maximum van 90 punten te bemachtigen, moest de sprintster van DSM wel alle tussensprints winnen én op beide dagen de ritzege pakken. Een op papier onmogelijke taak.

En inderdaad, al vroeg in de rit naar Le Markstein kon al vastgesteld worden dat Wiebes er niet in zal slagen. Ze werd al vroeg gelost uit het peloton en moest de strijd staken.

In de eerste zes etappes van de Tour de France Femmes eindigde Vos telkens bij de eerste vijf. Ze werd achtereenvolgens tweede, eerste, tweede, vijfde, derde en eerste. Ook pakte ze her en der nog wat punten mee bij tussensprints. Ruim afdoende voor het winnen van het puntenklassement. Lotte Kopecky, voor vertrek de nummer drie in deze rangschikking, staat immers al op 103 punten achterstand.