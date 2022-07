Tour de France Femmes: Gehavende Lorena Wiebes stapt af

Lorena Wiebes zal de eerste Tour de France Femmes niet uitrijden. De tweevoudig ritwinnares moest al vroeg in de zevende etappe lossen en gaf er in het openingsuur al de brui aan. Gisteren kwam Wiebes hard ten val.

Wiebes won zondag de openingsrit van de Tour de France Femmes. Daarna was ze ook nog de beste in etappe naar Saint-Dié-des-Vosges. In de etappe van vrijdag, naar Rosheim, kwam ze op ruim twintig kilometer van de streep echter ten val. Vanochtend stapte ze nog wel op voor de eerste Vogezenrit, maar in het begin van de rit bleek ze al te gehavend om het peloton bij te benen. Met nog zo’n honderd kilometer te gaan, stapte ze af.

Omdat Marianne Vos niet alleen leidster van het puntenklassement is, maar ook van het algemeen klassement, droeg Wiebes – tweede in de puntenrangschikking – vandaag nog het groen. Winst in het nevenklassement was evenwel al quasi onmogelijk, omdat de voorsprong van Vos 76 punten bedroeg en er in het slotweekend vooral veel geklommen moet worden.