Tour de France Femmes: FDJ-SUEZ-Futuroscope met Cavalli, Ludwig en Brown

FDJ-Suez-Futuroscope heeft zijn selectie voor de Tour de France Femmes avec Zwift bekendgemaakt. De Franse formatie rekent met name op de klimkwaliteiten van Marta Cavalli en Cecilie Uttrup Ludwig en de hardrijderscapaciteiten van Grace Brown.

Cavalli lijkt de kopvrouw voor het algemeen klassement. De 24-jarige Italiaanse beleeft dit jaar haar absolute doorbraak: in het voorjaar was ze al de beste in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Verder won ze dit seizoen de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en was ze de voornaamste uitdager van Annemiek van Vleuten in de Giro d’Italia Donne. Van Vleuten wist met verve de Italiaanse ronde te winnen, maar Cavalli werd wel knap tweede in de eindafrekening.

FDJ-Suez-Futuroscope heeft echter nog meer ijzers in het vuur voor de allereerste editie van de Tour de France Femmes avec Zwift. Ook Cecilie Uttrup Ludwig heeft al voldoende adelbrieven verzameld in het rondewerk. De huidige Deense wegkampioene, die maandag nog haar handtekening zette onder een nieuwe verbintenis, was dit seizoen al tweede in de Setmana Valenciana, derde in Durango-Durango, vijfde in Strade Bianche en de Vuelta a Burgos en zesde in de Ronde van Vlaanderen en de Giro d’Italia Donne.

Sterk in de breedte

Brown wist dit seizoen ook al de nodige ereplaatsen te verzamelen. De 31-jarige Australische hardrijdster was onder meer tweede in Luik-Bastenaken-Luik en de Women’s Tour, derde in de GP du Morbihan, vijfde in de Ronde van Valencia en zevende in de Ronde van Vlaanderen. In de Women’s Tour won ze bovendien ook een etappe.

De beloftevolle klimster Évita Muzic (tweede in de Ronde van Burgos en derde in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge), de snelle Vittoria Guazzini (winnares van de Bretagne Ladies Tour) en Marie Le Net vervolledigen de selectie.

Selectie FDJ-Suez-Futuroscope voor Tour de France Femmes avec Zwift (24-31 juli)

Grace Brown

Marta Cavalli

Vittoria Guazzini

Marie Le Net

Évita Muzic

Cecilie Uttrup Ludwig