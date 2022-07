Tour de France Femmes: Chiara Consonni ontbreekt vanwege coronabesmetting

Valcar – Travel & Service heeft de selectie voor de Tour de France Femmes avec Zwift bekendgemaakt. Daarbij geen Chiara Consonni. De sprintster van de ploeg moet de Ronde van Frankrijk voor vrouwen aan zich voorbij laten gaan na een coronabesmetting, zegt Davide Arzeni in gesprek met de NOS.

“Ze had Covid afgelopen week. Het gaat nu weer goed met haar, maar in overleg met de teamarts hebben we besloten om geen risico te nemen”, aldus Arzeni, die gehoopt had met de snelle Consonni de eerste gele trui te pakken. De openingsrit finisht immers op de Champs-Élysées, waar een massasprint verwacht wordt. “We gaan nu iets anders verzinnen.”

Consonni haar laatste wedstrijd was de Giro d’Italia Donne. Daar won ze de slotrit. Eerder dit seizoen was ze ook al de beste in Dwars door Vlaanderen, Dwars door de Westhoek en de SPAR Flanders Diamond Tour. Valcar – Travel & Service rekent nu op Alice Maria Arzuffi, Olivia Baril, Eleonora Gasparrini, Silvia Persico, Ilaria Sanguineti en Margaux Vigié.

LINE UP Valcar – Travel & Service

🇮🇹 Alice Maria Arzuffi

🇨🇦 Olivia Baril

🇮🇹 Eleonora Gasparrini

🇮🇹 Silvia Persico

🇮🇹 Ilaria Sanguineti

🇫🇷 Margaux Vigié#ValcarTs pic.twitter.com/8II1jZok0O — Valcar – Travel & Service (@valcar_ts) July 23, 2022