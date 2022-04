Tour de France-baas Christian Prudhomme eregast in Amstel Gold Race

Tour de France-baas Christian Prudhomme is dit weekend de eregast van de organisatie van de Amstel Gold Race. Doordat koersdirecteur Leo van Vliet snel groen licht aan de Tour-organisatie gaf om voor één keer van datum te wisselen met Parijs-Roubaix, was de Parijzenaar snel akkoord toen hij werd gevraagd om Nederlands enige klassieker te bezoeken.

De kasseienklassieker moest van datum wisselen omdat zondag de Franse presidentsverkiezingen zijn en de Franse overheid om deze reden geen vergunningen gaf om Parijs-Roubaix te verrijden. In september benaderde Prudhomme Van Vliet en binnen twee weken waren ze akkoord over de wisseling van datum.

Prudhomme zal dit weekend de Toerversie van de Amstel Gold Race en WorldTour-klassieker bezoeken. Ook zal hij in de gemeentegrotten van Valkenburg alle wielerherinneringen bezichtigen. “Dit is ook een ideale gelegenheid om Prudhomme weer enthousiast te maken voor de aankomst van een rit van de Tour de France”, geeft Van Vliet aan. De Ronde van Frankrijk bezocht Valkenburg in 2006 voor het laatst.