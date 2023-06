Tour de France 2023: Jayco AlUla neemt Groenewegen en Reinders mee

Jayco AlUla heeft de selectie voor de Tour de France bekendgemaakt. De Australische ploeg mikt met Dylan Groenewegen op de sprintetappes en met Simon Yates op een goed algemeen klassement. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Ook Elmar Reinders zit bij de ploeg. De 31-jarige Nederlander maakt zijn debuut in de Tour de France. Luka Mezgec, Chris Juul-Jensen, Chris Harper, Luke Durbridge en Lawson Craddock maken de selectie compleet.

Groenewegen gaat in deze Tour voor een zesde etappezege, vertelt hij in het persbericht. “We hebben veel vertrouwen en de voorbereiding was erg goed. Ik ben te spreken over de samenwerking met Luka Mezgec.”

“Vorig jaar won ik al in de derde etappe een rit. Het zou mooi zijn om dat nu weer voor elkaar te krijgen. Het wordt een goede Tour voor ons, denk ik. De moraal is hoog na de Giro.”