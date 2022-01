Tour de France 2023 begint met zware etappes door het Baskenland

De editie van 2022 moet nog beginnen, maar de Tour de France heeft de eerste drie etappes van 2023 al gepresenteerd. De Franse rittenkoers kent volgend seizoen zijn Grand Départ op 1 juli in het Baskenland, namelijk in Bilbao. De openingsrit kent een zware finale met drie kuitenbijters in de finale en op de tweede dag is de Jaizkibel de scherprechter.

Dat Bilbao als grootste stad van Baskenland de start en finish zou organiseren van de openingsetappe, had de ASO in maart 2021 al bekendgemaakt. Toen werd ook het nieuws naar buiten gebracht dat de tweede rit van de provincie Biskaje naar de provincie Alava gaat. De derde en laatste etappe in het Baskenland, dat gelegen is in het noorden van Spanje, finisht uiteindelijk net over de grens in Frans-Baskenland.

Klimmen geblazen

De openingsrit is 185 kilometer lang en kent het zwaartepunt in de laatste vijftig kilometer. Daar zijn drie beklimmingen in opgenomen, met de Côte de Morga, de Côte de Vivero en de Côte de Pike. Ook op dag twee is het klimmen geblazen, met een rit van 210 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar San Sebastián. De scherprechter en laatste klim van de dag is de Jaizkibel, die we kennen uit de Clásica San Sebastián. De finish ligt beide dagen na een afdaling.

De derde rit start in Amorebieta en voert langs de Baskische kust, doorheen San Sebastián, richting het Franse deel van Baskenland. Waar de finish dan ligt, houdt de organisatie nog even geheim. Wel hint de organisatie op een eerste sprintkans op de derde dag.

Tweede Grand Départ in Baskenland

Bilbao was al sinds 2016 bezig met het binnenhalen van het Grand Départ. Het is de eerste keer sinds 1992 dat het Tourcircus in Spanje begint. In 1992 begon men in San Sebastián voor een proloog en een rit-in-lijn, gewonnen door respectievelijk Miguel Induraín en Dominique Arnould. Ook in 1949 en 1977 bracht de Tour een bezoekje aan het wielergekke Baskenland.

Maar eerst wordt de Tour de France 2022 nog verreden, met de start op 1 juli in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Etape 1 🚩 @bilbao_udala – @bilbao_udala 🏁 185 km 🚴‍♂️ This Biscay loop will contrast the savage hills with the shores of the Cantabrian sea 🌊 🚴‍♂️ Cette boucle entièrement tracée en Biscaye sillonnera

les sauvages collines qui bordent la mer Cantabrique 🌊#TDF2023 pic.twitter.com/TRuSDQm3we — Tour de France™ (@LeTour) January 26, 2022

Etape 2 🚩 @vitoriagasteiz – Donastia San Sebastián (@Ayto_SS) 🏁 210 km 🙃 The Basque capital and the province of Araba will be offering up a start from 600m above sea level 🙃 La capitale du Pays Basque et d'Alava offrira un départ à 600m d'altitude #TDF2023 pic.twitter.com/QlByTbsVMG — Tour de France™ (@LeTour) January 26, 2022

Etape 3 🚩 Amorebieta-Etxano – ? 🤔🏁 A start towards France with 80km of coastal road. A first chance for the sprinters? 😏 Le départ vers la France 🇫🇷 par le chemin des écoliers avec 80 km de route côtière. 1ère chance pour les sprinters ?😏 #TDF2023 |@ametxzornotza pic.twitter.com/CXvZVBHdij — Tour de France™ (@LeTour) January 26, 2022