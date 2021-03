‘Tour de France gaat in 2023 van start in Bilbao’

De Tour de France gaat in 2023 van start in het Baskische Bilbao, zo melden verschillende Spaanse media. Voor de laatste Grand Départ in Spanje moeten we terug naar 1992, toen de renners begonnen met een proloog in San Sebastián.

Voor de eerste onderhandelingen moeten we terug naar 2016, aangezien de stad Bilbao al vijf jaar bezig is om de start van de Ronde van Frankrijk binnen te halen. Het vele praten lijkt nu zijn vruchten af te werpen, aangezien verschillende Spaanse kranten met het nieuws naar buiten komen dat er een akkoord is bereikt tussen Bilbao en koersorganisator ASO.

Het plan is om de eerste twee etappes op Baskisch grondgebied te laten plaatsvinden. Het zou de eerste keer sinds 1992 zijn dat het Tourcircus in Spanje begint. In 1992 begon men in San Sebastián voor een proloog en een rit-in-lijn, gewonnen door respectievelijk Miguel Induraín en Dominique Arnould. Ook in 1949 en 1977 bracht de Tour een bezoekje aan het wielergekke Baskenland.

Dit jaar begint de Ronde van Frankrijk in eigen land met een etappe van Brest naar Landerneau, in de regio Bretagne. In 2022 is Kopenhagen de plek waar het allemaal begint voor de Tourrenners. De eerste drie ritten worden dan in Denemarken verreden.