zondag 29 oktober 2023 om 10:41

Tour Colombia keert terug op de wielerkalender

Goed nieuws uit Zuid-Amerika: de Tour Colombia 2.1 keert terug op de wielerkalender. De meerdaagse ronde zal in 2024 weer plaatsvinden. De wielerkoers werd in 2020 voor het laatst georganiseerd.

Het evenement prijkt inmiddels op de UCI-kalender en zal plaatsvinden van 6 tot en met 11 februari 2024. “Na een reeks gesprekken en wederzijdse toezeggingen ten gunste van de Colombiaanse sport, heeft het Ministerie van Sport ingestemd met het verlenen van steun aan de Colombiaanse wielerfederatie om de vierde editie van de ronde te organiseren”, laat de wielerbond weten in een perscommuniqué.

Het Ministerie van Sport en de Colombiaanse wielerfederatie slaan de handen dus ineen, en zo kan de Tour Colombia 2.1 weer plaatsvinden. De ronde zag in 2018 het levenslicht (als de Colombia Oro y Paz) en groeide al snel uit tot een populaire wedstrijd onder Zuid-Amerikaanse en Europese renners.

Terug van weggeweest

Egan Bernal won vijf jaar geleden de allereerste editie. In 2019 ging de eindzege naar zijn landgenoot Miguel Ángel López en een jaar later bleek Sergio Higuita de beste in het eindklassement. De Tour Colombia werd in 2021 voor het eerst afgelast vanwege de coronapandemie en in 2022 en 2023 kampte de organisatie met te grote financiële problemen.