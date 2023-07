Tour 2023: Wout van Aert kijkt voor de tijdrit vooral naar de klassementsmannen

Een dag na de tweede rustdag staat er een zeer belangrijke etappe op het programma in de Tour de France: een individuele tijdrit van Passy naar Combloux. De tijdrit is 22 kilometer lang en telt twee gecategoriseerde beklimmingen. Wout van Aert lijkt een van de kanshebbers op de zege, maar tempert in een interview met Het Nieuwsblad de verwachtingen.

Het parcours van de tijdrit toont gelijkenissen met de achttiende etappe uit de Tour de France van 2016, niet ver van Combloux. Toen werkten de renners een tijdrit van 17 kilometer af tussen Sallanches en Megève, die door Chris Froome werd gewonnen voor Tom Dumoulin. De eerste tien kilometer van die chrono zijn de laatste tien kilometer in de tijdrit van morgen, met onder meer de Côte de Domancy (2,5 kilometer aan 9,4%).

Na de Côte de Domancy klimmen de renners nog een goede 3,5 kilometer door aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5%. Lastige kost dus, te lastig voor een tijdritspecialist als Wout van Aert? De renner van Jumbo-Visma spreekt zelf van een ‘kleine kans’ op de dagzege. “Ik vrees het wel. Je hebt niet alleen die Côte de Domancy. In het begin zit er nog een steile helling in.”

“Er is een vlak stuk van vijf km, de afdalingen en de start is ook twee km vlak, maar dat zijn de enige stukken waarop ik iets goed kan maken. Door dat klimwerk, gaan de meeste renners in de top tien toch klassementsmannen zijn”, blikt de Belg vooruit.