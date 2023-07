Tour 2023: Wielerploeg Lidl-Trek ‘botst’ met organisator ASO over… fruit

Lidl is sinds 30 juni de nieuwe sponsor van de Trek-wielerploeg en de supermarktketen voorziet de Amerikaanse formatie tijdens de Tour de France van een kraampje met fruit. Alleen, wielerfans mogen er de komende weken niet van eten. De reden: organisator ASO heeft een sponsordeal met concurrent Leclerc.

De Duitse supermarktketen Lidl profileert zich al jaren als een specialist in verse groenten en fruit en dus stonden er tijdens de officiële ploegvoorstelling van Lidl-Trek al kratten klaar vol bananen, appels en ananassen. Ook voor elke etappe van de Tour de France voorziet Lidl de teambus met een bescheiden kraampje met fruit, maar daarover is nu ophef ontstaan.

“De situatie is als volgt. We mogen het fruit uitstallen en onze renners en mensen van het personeel mogen er ook van eten. Maar fans bij de bus mogen dat niet”, laat Lidl-Trek-woordvoerder Jakob Kennison weten aan Het Nieuwsblad en De Telegraaf. “ASO heeft een sponsorovereenkomst met Leclercq.”

De Franse supermarktketen is een rechtstreekse concurrent van Lidl. De Amerikaanse formatie is niet van plan om zaken op de spits te drijven. “Als mensen aanstalten maken om een stuk fruit te nemen, vertellen we hen dat het niet mag”, zegt Kennison.

