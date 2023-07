Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 3 naar Bayonne – Eerste kans voor de sprinters?

De derde etappe in deze ronde brengt de renners in 185 kilometer naar Frankrijk, maar blijft volledig op Baskisch grondgebied. Dat komt omdat de laatste vijftig kilometer van deze rit door Frans-Baskenland gaat. Op papier is deze dag de eerste kans voor de (sterke?) sprinters. WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De derde etappe in deze ronde brengt de renners in 185 kilometer naar Frankrijk, maar blijft volledig op Baskisch grondgebied. Dat komt omdat de laatste vijftig kilometer van deze rit door Frans-Baskenland gaat. Op papier is deze dag de eerste kans voor de sprinters.

Op de eerste maandag van de Tour de France is de start in Amorebieta, een plek in het Baskenland dat een paar kilometer ten oosten van Bilbao ligt en bekendstaat als wielergek stadje. De kleine 20.000 inwoners tellende gemeente was bijna zeventig jaar lang gastheer van de Klasika Primavera de Amorebieta, die inmiddels al een aantal jaar niet meer op de kalender staat. Alejandro Valverde won deze koers liefst drie keer.

Na de start in Amorebieta rijdt het peloton in rap tempo naar de Golf van Biskaje via de Côte de Trabakua (4,1 km à 5,4%) en Côte de Milloi (2,3 km à 4,5%). Gedurende een kilometer of tachtig volgen de renners dan de kustlijn en komen zij weer door San Sebastián. Onderweg liggen nog de beklimmingen van de Côte d’Itziar (5,1 km à 4,6%) en Côte de Benta (4,6 km à 6,3%).

In het Baskische Irún steekt het wielercircus voor het eerst deze ronde de grens over naar Frankrijk. Irún was drie jaar geleden nog organisator van de Gran Salida in de Vuelta a España. Primoz Roglic won toen de openingsrit die eindigde in Arrate. Ook vorig jaar was het een startplaats in de Vuelta, dat toen ook het Baskenland aandeed. Ook toen werden Vitoria-Gasteiz, San Sebastián en Bilbao aangedaan.

Irún is overigens de geboorteplaats van ex-Rabobank-renner Juan Manuel Garate. De rivier Bidasoa scheidt Irún van Hendaye, dat over de grens in Frankrijk ligt. Door deze regio trekt begin mei ook altijd de zware juniorenkoers Vuelta a Bidasoa.

In Frankrijk is er nog vijftig kilometer te rijden tot de meet in Bayonne. Sprinters die op eerdere beklimmingen zijn gelost, krijgen alle tijd om weer terug te komen, al moeten ze op twintig kilometer van de streep nog wel over de Côte de Saint-Pee-sur-Nivelle (3,9 km à 3,1%). Geen gecategoriseerde klim, maar de pure sprinters zullen er toch voor vrezen. En anders is er altijd nog het type Mathieu van der Poel c.q. Wout van Aert…

Maandag 3 juli, etappe 3: Amorebieta-Bayonne

Officieuze start: 13:00 uur

Officiële start: 13:15 uur

Finish: tussen 17:15 uur en 17:45 uur

Afstand: 185 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte de Trabakua: tussen 13.30 en 13.40

Passage Côte de Milloi: tussen 13.55 en 14.05

Tussensprint Deba: tussen 14.40 en 14.50

Passage Côte d’Itziar: tussen 14.45 en 15.00

Passage Côte de Benta: tussen 15.25 en 15.45

Passage Côte de Saint-Pée-sur-Nivelle: tussen 16.45 en 17.10

Favorieten

Na een zeer pittig openingsweekend met finishes in Bilbao en San Sébastián, is het maandag alweer tijd voor de laatste etappe over Baskische wegen in deze Tour de France 2023. En waar de klimmers en puncheurs zich in de eerste ritten nog naar hartenlust konden uitleven, lijken de rappe mannen nu aan zet. Al moeten we in deze Tour zeker met twee woorden spreken, aangezien de derde rit niet biljartvlak is. Verre van zelfs.

In de eerste helft van de etappe wachten nog enkele vervelende Baskische hellingen. Dit kan eventueel nog roet in het eten van de sprinters gooien. Misschien niet in dat van Jasper Philipsen, Wout van Aert of Mads Pedersen, maar wel voor de pure sprinters Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen. De vraag is of er ploegen bereid zijn om al vroeg in de etappe door te trekken, in de hoop zo de echte snelheidsduivels overboord te gooien.

Of is het peloton, na twee dagen afzien in het Baskenland, toe aan wat rust? Hoe dan ook, de sterkere sprinters lijken maandag in het voordeel. We verwachten dat mannen als Philipsen, Van Aert en Pedersen frisser aan de eindsprint zullen beginnen, in de veronderstelling dat de etappe eindigt in een sprint, en dus schuiven we deze renners ook naar voren in onze voorbeschouwing. De eerste naam die ons te binnenschiet, is die van Jasper Philipsen. De rappe man van Alpecin-Deceuninck is de sprinttroef van Alpecin-Deceuninck en krijgt maandag misschien wel zijn eerste uitgelezen kans om te scoren.

De 25-jarige Philipsen is een van de snelste mannen op twee wielen, maar kan wel meer dan alleen sprinten. De Limburger gaat voor een spurter ook erg goed bergop en gedijt wel bij een wat zwaarder koersverloop. Philipsen draait zijn hand niet om voor een heuveltje hier en daar en zal de rit naar Bayonne dan ook hebben aangekruist. Bovendien kan de Belg rekenen op een ijzersterke sprinttrein, misschien wel de sterkste trein in deze Tour, met onder meer Ramon Sinkeldam, Jonas Rickaert en Mathieu van der Poel. Die laatste kan eventueel ook de sprinthonneurs waarnemen, mocht er onderweg iets gebeuren met Philipsen.

Wie Van der Poel zegt, zegt in een reflex ook Wout van Aert. De Belgische alleskunner rijdt dit jaar met een andere mindset rond in de Tour, maar dat wil niet zeggen dat hij zich drie weken lang zal wegcijferen voor zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard. De groene trui is dan wel geen doel, maar Van Aert is nog altijd onverminderd ambitieus. “Vorig jaar hadden we een duidelijk plan om zoveel mogelijk punten te pakken. Nu gaan we voor ritresultaten. Ik ben op tijd in vorm en in deze Tour hoop ik mijn topniveau te bereiken.” Van Aert zal zijn dagen dus uitzoeken. Misschien is de rit naar Bayonne wel zo’n dag. Kan hij de kater van San Sebastián doorspoelen?

De renner van Jumbo-Visma moet het qua intrinsieke snelheid afleggen tegen een Groenewegen, Jakobsen of Philipsen, maar heeft natuurlijk wel het voordeel van zijn veelzijdigheid en herstelvermogen. Waar renners als Groenewegen en Jakobsen bergop echt afzien, is dat bij Van Aert veel minder het geval. De 28-jarige Belg, die op jacht gaat naar alweer zijn tiende ritoverwinning in de Tour, zal met andere woorden hopen op een pittige openingsfase op weg naar Bayonne. Binnen de ploeg van Jumbo-Visma is het overigens ook uitkijken naar Christophe Laporte, die zich eventueel ook kan mengen in een sprint.

Maar er zijn nog meer, veel meer kapers op de kust. Intermarché-Circus-Wanty hoopt met Biniam Girmay maandag een gooi te doen naar de zege. De 23-jarige Eritreeër kan in zijn eerste Tour de France al in een vroeg stadium geschiedenis schrijven. Girmay kan namelijk de eerste zwarte Afrikaanse renner worden die een etappe weet te winnen in de Ronde van Frankrijk. Wat ook vermeldenswaardig is: de Tour kende tot nu toe slechts twee Afrikaanse ritwinnaars. Enkel de Zuid-Afrikanen Robert Hunter en Daryl Impey wisten deze klus te klaren. Gezien zijn recente sprintzege in de Ronde van Zwitserland, is het zeker mogelijk voor Girmay.

Mads Pedersen zal er niet gevoelig voor zijn: de Deen wil vooral zelf winnen in Bayonne. De oersterke renner wist de voorbije jaren al vele successen te boeken in de grote rondes. Zo won hij vorig jaar in de Tour nog de rit naar Saint-Étienne en snelde hij dit jaar naar dagwinst in de Giro d’Italia. Door een coronabesmetting moest de oud-wereldkampioen de Giro vroegtijdig verlaten en dus is Pedersen in de Tour uit op sportieve revanche. De renner van Trek-Segafredo zal de rit naar Bayonne met rood hebben omcirkeld in het routeboek. Pedersen is met zijn kwaliteiten namelijk een van de topfavorieten voor winst.

En Dylan Groenewegen? Er zijn maar weinig renners in dit Tourpeloton die zo snel zijn aan de meet, maar is de Nederlander ook in staat om zijn krachten te sparen op weg naar Bayonne? Hoeveel energie is hij aan het einde van de rit kwijt? Is zijn sprint afgebot na het vele klimwerk in de openingsfase? Veel vragen, maar nog geen antwoorden. Toch zal Groenewegen hopen op een glorierijke dag in (Frans-)Baskenland. “Hopelijk hebben we in de derde rit een kleine kans op een sprint”, blikte hij in de week voor de Tour nog vooruit. De sprinter van Jayco AlUla kan, met Luka Mezgec, terugvallen op een lead-out van wereldformaat.

Die andere Nederlandse topsprinter, Fabio Jakobsen, zal maandag toch ook wel met twijfels aan de start staan. De snelheid is er, dat bewees de renner van Soudal Quick-Step nog in de Baloise Belgium Tour, maar kan hij de vele klimmetjes op weg naar de finish ook overleven? De pijlsnelle Nederlander zal zijn huid wel duur verkopen en mocht Jakobsen overleven, dan is hij ook meteen een van de grote favorieten voor de overwinning. Met Rémi Cavagna, Kasper Asgreen, Yves Lampaert en Michael Morkov kan hij rekenen op een ijzersterke sprinttrein. “Ik heb vertrouwen in alle jongens. Zonder hen kan ik niet winnen”, is Jakobsen vol lof.

Doet hij het of doet hij het niet? In aanloop naar deze Tour de France ging het veel over Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, maar toch ook wel over Mark Cavendish. In 2021 evenaarde de Brit de legendarische Eddy Merckx door naar zijn 34e ritzege te sprinten, maar Cavendish krijgt in zijn allerlaatste Tour de kans om de (enige) renner te worden met de meeste ritzeges in de Tourgeschiedenis. Zijn we in Bayonne al getuige van een winnende historische sprint van King Cav? De 38-jarige renner van Astana Qazaqstan heeft niet een echte sprinttrein tot zijn beschikking, maar Cees Bol is wel een belangrijke pion.

We zijn er nog niet, want er zijn nog meer rappe mannen die hopen op een uitschieter. Team DSM rekent in de komende Toursprints op de rappe Aussie Sam Welsford, die wel bezig is aan zijn laatste maanden voor de Nederlandse ploeg. Kan Welsford zijn huidige werkgever nog een mooi afscheidscadeau bezorgen? Lotto Dstny zet dan weer vol in op een andere Australiër: Caleb Ewan. Die laatste is niet bezig aan zijn allerbeste seizoen uit zijn carrière, maar zijn vertrouwen heeft geen deuk opgelopen. “I hope to get back on track. Hopelijk kan ik in deze Tour enkele ritten winnen. Ik denk dat ik mijn vorm op het juiste moment te pakken heb.”

Tourdebutant Phil Bauhaus is de sprinter met dienst bij Bahrain Victorious, terwijl Uno-X rekent op oudgediende Alexander Kristoff. Jordi Meeus kreeg bij BORA-hansgrohe de voorkeur boven Sam Bennett en kan in de hectische sprintfinales rekenen op de lead out-kunsten van Danny van Poppel. Bryan Coquard zal zich namens Cofidis willen smijten in de sprints, terwijl Arkéa-Samsic met Luca Mozzato en Jenthe Biermans twee snelle renners in de gelederen heeft. En wat kan de voor TotalEnergies uitkomende Peter Sagan in zijn laatste Tour de France? Haalt de Slowaak nog eens uit als in zijn beste dagen?

Tot slot noteren we de namen van Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Alex Aranburu (Movistar) en Corbin Strong (Israel-Premier Tech). Deze renners zien we nu niet meteen meebikkelen voor de zege, maar kunnen – met een goede plaatsing – wellicht verrassen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jasper Philipsen

*** Wout van Aert, Dylan Groenewegen

** Fabio Jakobsen, Mads Pedersen, Biniam Girmay

* Mark Cavendish, Sam Welsford, Caleb Ewan, Phil Bauhaus

Weer en TV

Het belooft maandag een vrij prettige zomerdag te worden in (Frans-)Baskenland, al is het in en rond de finish in Bayonne ook wel zweten geblazen. De gemiddelde temperatuur stijgt in de middaguren naar een graad of dertig. Het blijft verder grotendeels droog, al kan er in Bayonne zelf wel wat regen vallen.

Eurosport, NOS en Sporza hebben de uitzendrechten voor de Tour de France. Eurosport is er vanaf de start om 12.45 uur live bij, Sporza en de NOS schakelen in om 14.15 uur. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.