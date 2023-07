Fabio Jakobsen aangeslagen na tiende rit: “Dit was een heel slechte dag”

Fabio Jakobsen kwam vanmiddag op tijd binnen in Issoire. Missie geslaagd dus, zou je zeggen. Na afloop oogde de Nederlander echter aangeslagen. “Dit was een heel slechte dag”, zegt hij tegen de NOS.

“Het is een heel lastige dag geweest. Je hoopt dat je na een rustdag beter wordt, maar dat is nu niet echt het geval. Ik had het geluk dat ik met Ewan op het tweede klimmetje kop over kop kon rijden, maar hier is niks aan. Op een dag als vandaag ga je aan alles twijfelen: over je voorbereiding en of je wel genoeg bergop hebt getraind. Alles gaat door je hoofd”, aldus Jakobsen.

Toch denkt de coureur van Soudal-Quick Step dat het ‘gewoon’ door zijn valpartij komt. “Vandaag was echt slecht”, eindigt hij. “Maar we zijn er nog. Morgen gaan we weer sprinten.”