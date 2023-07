Tour 2023: Voor het eerst in 5.456 dagen wint Cofidis weer een etappe

Cofidis is sinds 1998 een vaste waarde in de Tour de France en won in al die jaren negen etappes. Victor Lafay zorgde zondag met zijn ritwinst in San Sebastián voor de tiende ritzege voor het Franse team in de Tour en hij beëindigde daarmee een droogte van bijna 15 jaar.

De laatste ritoverwinning van een Cofidis-renner in de Ronde van Frankrijk dateert namelijk van 25 juli 2008, toen Sylvain Chavanel in Montluçon als winnaar over de streep kwam. Exact 5.456 dagen later is het weer raak voor het Franse WorldTeam, nu in het Spaanse Baskenland.

De zege van Lafay in San Sebastián kwam als een grote verrassing. Alle ogen waren namelijk gericht op Jumbo-Visma en Wout van Aert, maar met zijn demarrage onder de boog van de laatste kilometer verraste Lafay de Nederlandse formatie volledig. Met minimale voorsprong kwam hij uiteindelijk over de finish.

Ritzeges Cofidis in de Tour de France

2000: David Millar

2002: David Millar

2003: David Millar

2004: Stuart O’Grady / David Moncoutié

2005: David Moncoutié

2006: Jimmy Casper

2008: Samuel Dumoulin / Sylvain Chavanel

2023: Victor Lafay

