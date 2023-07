Tour 2023: Vermogen Pidcock laat zien dat vierde etappe verkapte toertocht was

De vierde etappe in de Tour de France naar Nogaro gaat de boeken in als een van de makkelijkste ritten in de geschiedenis van de Tour. Natuurlijk ging het in het laatste uur van de etappe hard, maar voor de eerste drieënhalf uur van deze rit hoeft zelfs de gemiddelde toerfietser geen schrik te hebben. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Dat laat Tom Pidcock zien op zijn Instagram. De Brit deelde na afloop van de vierde etappe direct zijn vermogen en hartslag op het sociale medium.

Die zijn bijzonder laag: meer dan vierenhalf uur lang reed de Brit met een gemiddelde hartslag van onder de honderd. Ook zijn gemiddelde vermogen bewijst dat de vierde etappe een verkapte toertocht was: Pidcock trapte gemiddeld 126 watt weg.

In sommige zware bergritten ligt dat gemiddelde wattage bij de coureur van INEOS Grenadiers, die slechts 58 kilo weegt, meer dan twee keer zo hoog: tussen de 250 en 280 watt gemiddeld.

Tom Pidcock reached a heart rate of 47 beats per minute during today’s stage. 🤪 pic.twitter.com/p9syrCRsya — Katie (@medicinexthings) July 4, 2023