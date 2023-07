Tour 2023: Voeckler en motard geschorst na hinderen Vingegaard op Col de la Loze

Hij zit niet meer op de fiets, maar toch heeft Thomas Voeckler een straf gekregen van de wedstrijdjury die actief is in de Tour de France. De Franse oud-wielrenner is tegenwoordig commentator voor France Télévisions vanaf de motor en in de koninginnenrit hinderde zijn motor onder meer gele trui Jonas Vingegaard op de Col de la Loze. Daardoor is Voeckler voor een etappe uit koers gehaald.

Eerder deze Tour ging het al mis op de Col de Joux Plane, waar twee motoren gestraft werden voor het hinderen van een sprint van Tadej Pogačar. Zij mochten een dag later niet op het parcours werken en diezelfde straf krijgt Voeckler nu ook, samen met zijn motard Joël Chary. Naast de schorsing moeten ze allebei ook nog een boete van 500 Zwitserse Frank betalen. Dat staat in het juryrapport van de Tour de France.

Voeckler was vlak onder de top van de Col de la Loze stilgevallen op een steile strook, waardoor er – mede door de grote mensenmassa op de berg – een opstopping veroorzaakt werd. Volgwagens en andere motoren in koers konden er niet door en daardoor moesten onder meer Jonas Vingegaard en Wilco Kelderman met de voet aan de grond. Kort daarachter werd Thibaut Pinot ook flink gehinderd.

