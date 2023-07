Tour 2023: Tadej Pogacar komt ten val in openingsfase zeventiende etappe

Tadej Pogacar hoopt vandaag in de koninginnenrit van de Tour de France de rollen om te draaien en Jonas Vingegaard tijdsverlies aan te smeren, maar de Sloveen kende een valse start. De kopman van UAE Emirates kwam in de openingsfase op een ongelukkige manier ten val.

De Sloveen van UAE Emirates raakte het achterwiel van een voorganger en ging vervolgens tegen de grond. Pogacar kon echter al snel weer op de fiets kruipen en zijn plek in de voorste regionen van het peloton innemen. De schade lijkt met andere woorden dus mee te vallen.

Het is voor Pogacar te hopen dat hij de komende uren geen last heeft van zijn val, aangezien de renners wel wat te wachten staat. In de koninginnenrit van Saint-Gervais-les-Bains naar Courchevel wachten met de Col des Saisies (13,5 km aan 5,2%), Cormet de Roselend (20,3 km aan 6,1%), Côte de Longefoy (6,7 km aan 7,5%) en de Col de la Loze (28,6 km aan 6%) vier serieuze beklimmingen.

In het klassement kijkt Pogacar, na zijn optater in de tijdrit, tegen een achterstand aan van 1:48 op Jonas Vingegaard.