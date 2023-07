Tour 2023: Tadej Pogacar is met vierde witte trui alleen recordhouder

Tadej Pogacar zal de 110e Tour de France niet op zijn naam zetten, maar de Sloveen schrijft ook dit jaar weer een stukje wielergeschiedenis. De renner van UAE Emirates zal wel weer het jongerenklassement op zijn naam schrijven. Met een vierde (opeenvolgende) witte trui doet niemand beter.

In de relatief jonge geschiedenis van de witte trui waren er sinds vorig jaar drie recordhouders. Jan Ullrich (1996, 1997 en 1998), Andy Schleck (2008, 2009 en 2010) en Tadej Pogačar (2020, 2021 en 2022) waren met drie eindoverwinningen recordhouders. De Sloveen kreeg dit jaar echter voor een laatste keer de kans om dat record alleen in handen te krijgen. In september viert de Sloveen zijn 25ste verjaardag en dan komt hij niet meer in aanmerking voor het jongerenklassement.

Het bleek voor Pogačar een koud kunstje om voor een vierde opeenvolgende keer de witte trui te veroveren. De Sloveen werd de voorbije weken niet uitgedaagd in dit nevenklassement en zal vanavond – zonder ongelukken – in Parijs mogen pronken met de witte trui.

Het verschil met zijn naaste ‘belager’ Carlos Rodríguez bedraagt – voor de slotrit naar Parijs – net geen zes minuten. De Oostenrijkse klimrevelatie Felix Gall is de nummer drie in de stand, op 8:40 van Pogacar. Tom Pidcock en Mattias Skjelmose vervolledigen de top-5.

Stand in het jongerenklassement na twintig etappes

1. Tadej Pogacar (UAE Emirates) in 79u24m07s

2. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) op 5m48s

3. Felix Gall (AG2R Citroën) op 8m40s

4. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) op 40m23s

5. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) op 2u07m58s

6. Tobias Halland Johannessen (Uno-X) op 2u08m04s

7. Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) op 2u13m44s

8. Clément Champoussin (Arkéa-Samsic) op 2u50m38s

9. Matthew Dinham (Team DSM) op 3u06m03s

10. Maxim Van Gils (Lotto Dstny) op 3u10m20s

Meervoudige winnaars jongerenklassement

4 – Tadej Pogacar (2020, 2021, 2022 en 2023)

3 – Andy Schleck (2008, 2009 en 2010)

3 – Jan Ullrich (1996, 1997 en 1998)

2 – Marco Pantani (1994 en 1995)

2 – Nairo Quintana (2013 en 2015)