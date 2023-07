Tour 2023: Renners van Jumbo-Visma rijden los tijdens eerste rustdag

De renners hebben een loodzware eerste Tourweek achter de rug, maar kunnen vandaag genieten van een eerste rustdag. De mannen van Jumbo-Visma besloten maandag wel gewoon een trainingsritje in te plannen, om de benen wat los te fietsen met het oog op de rit van dinsdag.

Wout van Aert, Jonas Vingegaard (niet in het geel, maar in het tenue van zijn ploeg) en de andere renners van Jumbo-Visma trokken er vandaag op uit voor een korte trainingsrit. Verder staat de eerste rustdag in het teken van herstellen, om zo de batterijen weer op te laden voor de pittige tweede Tourweek.

De Nederlandse formatie wist nog geen etappe te winnen in deze Ronde van Frankrijk, maar is wel in het bezit van iets veel belangrijkers: de gele trui. Kopman Jonas Vingegaard gaat na negen etappes aan de leiding in het klassement, al is zijn voorsprong op Tadej Pogacar inmiddels wel geslonken tot zeventien seconden.

Bij de ploeg is er na de openingsweek van de Tour de France tevredenheid, maar hinkt men toch op twee gedachtes. “Als Pogačar deze lijn doortrekt en elke keer sprokkelt, dan wordt het voor ons moeilijk. Dit was wel een atypische bergrit. We moeten nog de Alpen in, met meerdere bergritten na elkaar. Dat zal ook andere verhoudingen geven en dat wordt een andere wedstrijd”, liet sportief manager Merijn Zeeman zondag weten na de rit met finish op de Puy de Dôme.

