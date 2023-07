Merijn Zeeman: “Als Pogacar deze lijn doorzet, dan wordt het voor ons moeilijk”

Video

Bij Jumbo-Visma is er na de openingsweek van de Tour de France tevredenheid, maar hinkt men toch op twee gedachtes. Tadej Pogačar is namelijk op een achterstand gezet, maar de Sloveen heeft de laatste twee bergetappes wel tijd teruggepakt op gele trui Jonas Vingegaard. Ook op Puy de Dôme pakte Pogačar tijd. “Die twee zitten heel dicht bij elkaar. Pogačar was wel een stukje beter vandaag”, erkent sportief directeur Merijn Zeeman in gesprek met WielerFlits.

“Vooraf wisten we dat dit voor Pogačar een redelijk goede beklimming zou zijn, maar dat kan Jonas ook goed”, aldus Zeeman over Puy de Dôme. “Eigenlijk zeg je van tevoren nooit dat het ingecalculeerd is, maar ook de Grand Colombier komt er nog aan. Dat zijn wel etappes die Pogačar heel goed liggen. Jonas komt in de wat meer uitputtendere etappes weer bovendrijven. We gaan een heel groot gevecht nog zien en daar hebben we veel vertrouwen in.”

De spanning gaat voorlopig ook niet weg uit de Tour. “Dat denk ik wel”, zegt Zeeman. “Maar goed, als Pogačar deze lijn doorzet en elke keer sprokkelt, dan wordt het voor ons moeilijk. Dit was wel een atypische bergrit. We moeten nog de Alpen in, met meerdere bergritten na elkaar. Dat zal ook andere verhoudingen geven en dat wordt een andere wedstrijd.”

‘Tour is nog niet voorbij, wij kijken vol vertrouwen vooruit’

Ook collega-ploegleider Arthur van Dongen van Jumbo-Visma is vol vertrouwen. “Als je voor de Tour had gezegd dat we met 17 seconden aan de leiding stonden op Puy de Dôme waren we, en daar zíjn we ook trots op en tevreden mee”, vertelt hij voor onze camera.

“Wel hebben we wat secondes moeten toegeven. Dat is nooit leuk, maar dat wil niet zeggen dat de Tour voorbij is. Wij kijken vol vertrouwen vooruit. Het gevaar van Pogačar kennen we allemaal wel. Dat hij weer zijn favorietenrol nog meer waarmaakt, dat mag duidelijk zijn”, aldus Van Dongen als hij terugblikt op Puy de Dôme. “Het was een eerlijke strijd, waarin Pogačar zijn favorietenrol waar maakt en Jonas iets moet toegeven.”