Tour 2023: Michael Woods zet snelheidsrecord neer van 110 (!) kilometer per uur

Michael Woods heeft op de valreep de hoogste snelheid in deze Tour de France laten noteren. De Canadees, die etappe negen op de Puy de Dôme op zijn naam schreef, liet in de afdaling van de Ballon d’Alsace een topsnelheid van 110,1 kilometer per uur optekenen vanmiddag.

Voordien lag het – verder weinig prestigieuze – record nog in handen van Anthony Turgis. Die kwam in de afdaling van de Tourmalet tot een snelheid van 107,7 kilometer per uur, volgens de gegevens van NTT Data.

A relentless day with constant ups and downs… And @rusty_woods hits the highest speed recorded by @GlobalNTT in #TDF2023, well over 100km/h 💨💨💨#TDFdata pic.twitter.com/ubmHtZX0i4 — letourdata (@letourdata) July 22, 2023