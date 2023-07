Tour 2023: Met opgave Van Aert komt er een einde aan bijzondere reeks

Wout van Aert, DNF of DNS: het is nog niet al te vaak voorgekomen in de carrière van de renner van Jumbo-Visma. Sterker, het is voor het eerst in vier(!) jaar dat de Belg vroegtijdig moet opgeven in een wielerwedstrijd.

Van Aert moest vier jaar geleden toevalligerwijs ook opgeven in de Ronde van Frankrijk, al was dat toen wel na een zware valpartij in de individuele tijdrit naar Pau. Een lange revalidatie volgde, maar de alleskunner wist zich weer terug te knokken naar zijn beste niveau en reed op 29 februari 2020, met Omloop Het Nieuwsblad, zijn eerste wegkoers sinds die zware val in de Tour de France.

De veelzijdige Van Aert wist al snel weer aan te knopen met goede resultaten en de rest is geschiedenis. Maar wat ook opvalt, is dat de renner de voorbije jaren ook telkens de finish wist te halen, en dus geen DNF’jes liet noteren. Van Aert zette zo een indrukwekkende reeks neer. De coureur kneep vier jaar lang (171 wedstrijddagen) geen enkele keer vroegtijdig in de remmen.

Least important detail, WVA had longest active streak without a single DNF / DNS. Officially he wasn’t DNS after skipping 2022 RVV due to cv. Last time WVA didn’t complete race(day) in road cycling was 4 years ago, barrier accident in Stage 13 ITT of 2019 Tour de France. #TDF2023 — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) July 20, 2023

Aan deze bijzondere reeks komt nu een einde, aangezien Van Aert vandaag niet aan de start zal verschijnen van de achttiende etappe van de Tour de France, met finish in Bourg-en-Bresse. Zijn vrouw Sarah staat op het punt van bevallen en dus trekt de Belg van Jumbo-Visma – met nog vier etappes te gaan – naar huis.

