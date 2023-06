Tour 2023: Lars van den Berg verrassende naam in selectie Groupama-FDJ

Lars van den Berg mag zich opmaken voor zijn allereerste Tour de France. De 24-jarige Nederlander maakt namelijk deel uit van de selectie van Groupama-FDJ voor La Grande Boucle. David Gaudu, Thibaut Pinot en Valentin Madouas zijn de kopmannen.

Van den Berg reed in zijn carrière al twee keer de Giro d’Italia, maar stond nog niet eerder aan de start van de Tour de France. De Nederlander wist zich de voorbije weken in de kijker te rijden met goede prestaties in de CIC-Mont Ventoux (19e) en La Route d’Occitanie. In die laatste wedstrijd was hij erg dicht bij een ritzege, maar moest hij in de slotetappe – na een sprint-à-deux – zijn meerdere erkennen in medevluchter Simon Carr.

Van den Berg zal in de Tour vooral in dienst rijden van de aangewezen kopmannen Gaudu, Pinot en Madouas. Gaudu was vorig jaar nog vierde in het eindklassement van de Tour en hoopt ook dit jaar weer te schitteren in de Franse ronde, maar maakte in het Critérium du Dauphiné nog geen al te beste indruk. Pinot, die zich opmaakt voor zijn allerlaatste Tour de France, zal na een succesvolle Giro d’Italia wel met vertrouwen aan de start verschijnen.

Een veelbesproken selectie

Arnaud Démare is er zoals verwacht dan weer niet bij. Over de niet-selectie van Démare was veel te doen. De sprinter is het ‘slachtoffer’ van de selectie van Thibaut Pinot. De gefrustreerde Démare zit vol onbegrip. “Ik heb er hard voor gewerkt en moest bepaalde opofferingen doen. Ik dacht dat ik meer betekende voor deze ploeg. Ik dacht ook echt dat ik naar de Tour zou gaan. Mijn familie had ook al vakantie geboekt in functie van de Tour. Mijn vrouw had al een hotel voor tijdens de rustdagen.”

“Ik ben boos en terneergeslagen, aangezien ik echt hard heb gewerkt om goed te zijn voor de Tour. Ik heb in de winterperiode bepaalde opofferingen moeten doen. Ik wist al langer dat ik maar één ploeggenoot mee zou krijgen voor de sprints. Het was helemaal geen wedstrijd tussen Thibaut en mij. Een goede samenwerking met Pinot en ook David Gaudu was zeker mogelijk”, is Démare, bezig aan zijn laatste maanden bij Groupama-FDJ, van mening.

Stefan Küng, Kevin Geniets, Quentin Pacher en Olivier Le Gac maken wel deel uit van de Tourselectie van Groupama-FDJ.

