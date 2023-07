Tour 2023: Jumbo-Visma blijft uit de problemen in hectische finale

Alhoewel Jumbo-Visma dinsdag in Nogaro niet echt aan sprinten toekwam met Wout van Aert, is de ploeg blij dat het uit de problemen is gebleven. “De finale was nog behoorlijk hectisch”, reflecteert ploegleider Grischa Niermann op de website van de ploeg. “Gelukkig zijn we daar als ploeg uit de problemen gebleven.” Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Dat is misschien wel het allerbelangrijkste van zo’n dag. We hebben als team onze kopman Jonas goed afgezet in de veilige zone. Hij draaide als tweede het circuit op. Dat zag er goed uit.”

Natuurlijk baalt de ploeg ook een beetje dat Van Aert niet om de zege kon meedoen. De Belg eindigde als negende, nadat hij de ‘connectie net miste.’ “Hij raakte het wiel van zijn ploeggenoten kwijt. Uiteindelijk schoof hij wel nog enkele plaatsen op, maar meedoen om de zege zat er helaas niet meer in”, aldus Niermann.

De Duitse ploegleider verwacht de komende twee dagen opnieuw een strijd om het klassement, als de renners de Pyreneeën in trekken. “We staan er goed voor en zijn klaar voor de strijd die de komende dagen vast opnieuw gaat ontbranden.”