Tour 2023: Jasper Philipsen bespreekt zijn ideale sprinttrein en zijn kansen voor rit drie

De snelle mannen kregen geen kansen in het openingsweekend van de Tour de France, maar op dag drie dient zich ook voor hen een mogelijkheid aan. Hoe is het voor een sprinter om zo lang te wachten? “In de Tour zijn veel ritten waar je moet wachten en weinig uit moet steken, dus ik ben wel wat gewoon”, zei Jasper Philipsen zondag voor de start van de tweede etappe tegen WielerFlits.

Philipsen gaat vergeleken met zijn collega-sprinters relatief goed omhoog. Is dat na twee dagen met veel hoogtemeters in het Baskenland al een voordeel? “Ik denk dat de snelste mannen hun snelheid morgen (maandag, red.) sowieso nog wel zullen hebben. Maar deze eerste twee dagen gaan sowieso wel in de kleren kruipen. Ik denk dat niemand vandaag (zondag, red.) écht fris is opgestaan.”

Philipsen, Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen – dat lijken op papier de topsprinters voor deze Tour. “Maar er zijn nog een aantal snelle mannen”, reageert de renner van Alpecin-Deceuninck. “Pedersen geeft een goede indruk, Cavendish zal ook zeker van de partij zijn. Er zijn snelle mannen genoeg denk ik.”

Of Alpecin-Deceuninck in de derde etappe de controle neemt, weet hij nog niet. “Dat moeten we bekijken, denk ik. Ik denk dat het geen geheim is dat we de derde rit voor een sprint willen gaan. Als we dan onze verantwoordelijkheid moeten nemen, zullen we dat wel doen.”

Ideale sprinttrein

Philipsen noemde het drietal Ramon Sinkeldam, Jonas Rickaert en Mathieu van der Poel – in die volgorde – als zijn ideale sprinttrein. “Maar we moeten een beetje kijken hoe iedereen zich voelt en hoe we dan de sprinttrein op de rails krijgen. De kans dat ik maandag win? Het is altijd moeilijk om daar een percentage op te plakken, maar ik hoop wel een ritzege te behalen deze Tour.”