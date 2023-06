Tour 2023: Hindley voert BORA-hansgrohe aan, Van Poppel als lead-out voor Meeus

BORA-hansgrohe heeft de selectie voor de Ronde van Frankrijk onthuld. Debutant Jai Hindley gaat na zijn Giro-zege van 2022 voor een korte uitslag in het eindklassement van de Tour. Wat de sprints betreft, heeft Jordi Meeus zoals bekend de voorkeur gekregen boven Sam Bennett. De Belg krijgt lead-out Danny van Poppel mee ter ondersteuning.

Hindley reed het Critérium du Dauphiné als laatste voorbereidingskoers op de Tour de France. De Australiër eindigde daar als vierde, achter Jonas Vingegaard, Adam Yates en Ben O’Connor. De 27-jarige klimmer maakt zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, nadat hij al vier keer de Giro d’Italia en twee keer de Vuelta a España reed. In de Giro stond Hindley twee keer op het podium. In 2020 werd hij tweede, in 2022 won hij.

De sprinttrein van BORA-hansgrohe zal bestaan uit Nils Politt, Marco Haller, Danny van Poppel en Jordi Meeus, die dus verkozen is boven Sam Bennett. De 24-jarige Meeus boekte dit jaar één zege, in het Circuit de Charleroi Wallonie (1.1), maar behaalde vooral de nodige ereplaatsen. Zo werd hij onlangs nog tweede in de Heistse Pijl en derde in de Brussels Cycling Classic.

BORA-hansgrohe had de deelname van zeven renners in een eerder stadium al bevestigd. De laatste renner, een klimmer, zou bepaald worden na het voorbije kampioenschapsweekend. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Patrick Konrad, die als vierde eindigde op het Oostenrijks kampioenschap. Hindley kan in de bergen ook rekenen op de steun van Bob Jungels en Emanuel Buchmann, die zich zondag tot Duits wegkampioen kroonde.

