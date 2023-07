Tour 2023: Geletruidrager Jonas Vingegaard beboet voor urineren

Jonas Vingegaard mocht zich na afloop van de veertiende etappe van de Tour de France wellicht de morele winnaar noemen, maar de Deense geletruidrager werd na de finish nog wel op de bon geslingerd door de wedstrijdjury. De renner van Jumbo-Visma moet een boete van 200 Zwitserse Frank betalen wegens ‘urineren in het openbaar’.

De jury ziet dit als ongepast gedrag en dus moet Vingegaard een boete van 200 Zwitserse Frank ophoesten. Het is de eerste keer in deze Tour dat Vingegaard wordt genoemd in het juryrapport.

De klassementskopman van Jumbo-Visma was niet de enige naam uit de Tourkaravaan die werd genoemd in het juryrapport. Michal Kwiatkowski en zijn INEOS Grenadiers-ploegleider Steve Cummings kregen allebei 200 Zwitserse Frank boete voor een onreglementaire bevoorrading.

Lees ook: Tour de France 2023: Medisch bulletin en juryrapport

Verder zijn de twee motards die de aanval van Pogačar hinderden op de Col de Joux Plane door de wedstrijdjury flink gestraft en uit koers gehaald. De straf geldt alleen voor de etappe naar Saint-Gervais. Daarnaast moeten motards Sébastien Merono en Steve Meilleur, cameraman Brice Baudit en fotograaf Bernard Papon ieder een boete van 500 Zwitserse Frank betalen.