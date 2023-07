Tour 2023: Gehavende Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) naar ziekenhuis

Nathan Van Hooydonck is voor onderzoek naar het ziekenhuis. Dat heeft Grischa Niermann, ploegleider bij Jumbo-Visma, bevestigd aan WielerFlits. Van Hooydonck was in de vijftiende etappe van de Tour de France betrokken bij een massale valpartij, die het gevolg was van een klap die Sepp Kuss kreeg van een onoplettende toeschouwer.

De val vond vrij vroeg in de rit plaats. Kuss reed aan de rechterkant van de weg, waar een toeschouwer met gestrekte arm over het hek hing en de renners filmde met een smartphone. De klimmer van Jumbo-Visma reed hier tegenaan. Onder meer Egan Bernal en Nathan Van Hooydonck gingen tegen het asfalt. Laatstgenoemde bleef een tijdje liggen, maar kon zijn weg uiteindelijk toch vervolgen. Nu is de Belg voor onderzoek toch naar het ziekenhuis gegaan om foto’s van zijn kwetsuren te laten maken.

