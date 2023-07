Tour 2023: Geen breuken vastgesteld bij gevallen Nathan Van Hooydonck

Nathan Van Hooydonck heeft geen breuken overgehouden aan zijn harde valpartij in de vijftiende etappe van de Tour de France 2023. Dat meldt Het Nieuwsblad. De Belgische helper van Jumbo-Visma kwam bij een massale val, veroorzaakt door een toeschouwer, hard ten val op zijn hoofd. Hij was even groggy, maar reed de rit toch uit.

Van Hooydonck kwam in Saint-Gervais Mont-Blanc als 151ste over de finish, ruim 35 minuten na ritwinnaar Wout Poels. Hij stapte nog de ploegbus van Jumbo-Visma in, maar werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. Daar werden geen breuken vastgesteld, volgens de Belgische krant. Naar verwachting kan hij dinsdag, na de rustdag, starten in de tijdrit.

De valpartij waar Van Hooydonck – samen met ploegmaats Sepp Kuss en Dylan van Baarle – bij betrokken was, zorgde voor veel verontwaardigde reacties. De veiligheid van de renners is niet altijd gegarandeerd door het gedrag van toeschouwers. Teambaas Richard Plugge haalde uit naar de man in kwestie. “De impact van zo’n klap van een toeschouwer is verschrikkelijk. We moeten kijken wat we daarmee kunnen doen. Die man – het is een jongen, volgens mij – moet zich maar eens gaan melden en in ieder geval zijn excuses aan gaan bieden. Wat kom je hier doen?”

Minder goed nieuws voor @NVHooydonck. Hij stapt uit de bus (voor het hotel van vannacht) en in de auto. Lijkt op weg naar het ziekenhuis. #TdF2023 pic.twitter.com/klqHtqLC7J — Youri IJnsen 🇺🇦 (@Youri_IJnsen) July 16, 2023