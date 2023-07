Tour 2023: Esteban Chaves kan niet verder na vroege valpartij in etappe 14

Esteban Chaves heeft vroeg tijdens de veertiende etappe van de Tour de France moeten opgeven. De kampioen van Colombia, uitkomend voor EF Education-EasyPost, was in de openingsfase van de bergrit naar Morzine betrokken bij een massale valpartij. Hij ging na de neutralisatie nog wel verder, maar moest snel opgeven.

Chaves is het derde slachtoffer van de grote crash, kort na de start in Annemasse. Eerder moesten Antonio Pedrero (Movistar) en Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty) afgevoerd worden naar het ziekenhuis na hun betrokkenheid bij de val.

Wat de exacte schade is bij Colombiaans kampioen Chaves, is nog niet bekend.

❌@estecharu leaves the Tour de France. He was involved in the early crash.

❌@estecharu quitte le Tour de France. Il était impliqué dans la chute en début d'étape.#TDF2023 pic.twitter.com/YYTQmoHu4K

— Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2023