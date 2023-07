Tour 2023: Bergrit 25 minuten geneutraliseerd na massale val, opgaves Pedrero en Meintjes

De veertiende Tourrit werd vanmiddag al na enkele kilometers stilgelegd. Met zo’n 146 kilometer te gaan, gingen middenin het peloton een dertigtal renners tegen de vlakte. De wedstrijdjury besloot daarop de etappe te neutraliseren. Dat duurde in totaal zo’n 25 minuten.

Bij de betrokkenen herkenden we onder andere Jai Hindley, Wilco Kelderman, Warren Barguil, Maxim Van Gils, Biniam Girmay, Tom Pidcock, Bryan Coquard, Louis Meintjes en Fred Wright. Bij de meeste renners bleef het bij oppervlakkige schade en schaafwonden.

Maar de grootste slachtoffers waren Movistar-renner Antonio Pedrero en Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty), die allebei op een brancard werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Met de Zuid-Afrikaan Meintjes verliezen we de nummer dertien in het klassement: hij liep een sleutelbeenbreuk op. Ook voor Adrien Petit zag het er even slecht uit.

Olie op de weg

In ruim 25 minuten stilstand kregen alle getroffen renners de tijd om hun wonden te verzorgen en zichzelf van nieuw materiaal te voorzien. Daarna werd het peloton via een vliegende start na twee kilometer geneutraliseerd rijden weer op gang gevlagd. Olie op de weg zou de oorzaak van de val geweest zijn, aldus Jumbo-Visma-ploegleider Arthur van Dongen bij de NOS.

Op het moment van de valpartij was het peloton nog compleet en slaagden nog geen renners in hun ontsnappingspoging.

