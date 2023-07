Tour 2023: Mark Cavendish breekt sleutelbeen bij laatste deelname

Update

Mark Cavendish heeft de Tour de France verlaten. De Brit van Astana Qazaqstan kwam ten val in de achtste etappe en kon zijn weg niet vervolgen. Hij was bezig aan zijn laatste Ronde van Frankrijk. Inmiddels heeft Astana Qazaqstan laten weten dat Cavendish bij de val zijn sleutelbeen heeft gebroken.

De valpartij van Cavendish vond plaats op zo’n zestig kilometer van het einde, op een rechte weg. De 38-jarige renner greep meteen naar zijn sleutelbeen en bleef lang liggen. Daarna nam hij plaats in een ambulance, waar hij een mitella om kreeg. Ondertussen werd ook officieel bevestigd dat hij de Ronde van Frankrijk zou verlaten.

Cavendish stopt na dit seizoen als profwielrenner. Het is nog niet bekend waar hij afscheid zal nemen van het peloton, maar dit was in ieder geval zijn laatste Ronde van Frankrijk. In totaal won de sprinter 34 etappes in de Tour. Hij was deze ronde op jacht naar zijn 35ste overwinning, waarmee hij alleen recordhouder zou worden wat het aantal ritzeges betreft. Nu blijft hij op gelijke hoogte staan met Eddy Merckx, die ook 34 keer wist te winnen in de Tour.

Deze Tour eindigde Cavendish drie keer in de top-tien. Nadat hij al een keer vijfde en een keer zesde was, sprintte hij vrijdag naar een tweede plaats in Limoges. Hij moest hier enkel Jasper Philipsen voorlaten. “We blijven het proberen”, zei Cav na die tweede plaats. “En we hebben nog dingen om te verbeteren. Ik denk dat ik in staat ben om Jasper nog een keer te kloppen.” De kans om dat te laten zien, zal Cavendish niet meer krijgen.

Na de val van Mark Cavendish in de achtste etappe van de Tour richting Limoges greep de Brit direct naar zijn schouder. Even later zou hij de Tour verlaten. De hand op de schouder deed al vermoeden dat het sleutelbeen de oorzaak zou zijn van de opgave. Astana Qazaqstan heeft nu bevestigd dat de sprinter inderdaad zijn rechter sleutelbeen heeft gebroken.

Daar blijft het echter niet bij. Door de breuk is ook een osteosynthetische schroef losgekomen. Die schroef werd in 2017 in het schoudergewricht geplaatst na een val in – jawel – de Tour de France. Het is onbekend hoelang Mark Cavendish nu uit de roulatie is. De blessure brengt in ieder geval een grote smet op het laatste profjaar van de Brit.

