Tour 2023: De mee- en tegenvallers op de eerste rustdag, van Pidcock tot en met Alaphilippe

De Tour de France is aanbeland op de eerste rustdag. In en rond Clermond-Ferrand maken de eerste ploegen voorzichtig de balans op. Dat doen we bij WielerFlits ook, door de opvallende renners in positieve dan wel negatieve zin te belichten. Een overzicht op alfabetische volgorde.

POSITIEF

Phil Bauhaus (Bahrain Victorious)

Jasper Philipsen won de eerste twee sprints tijdens deze Tour de France. Geen verrassing, uiteraard. Dat was wel de 29-jarige Duitser Phil Bauhaus, die in Bayonne en Nogaro naar een respectievelijk tweede en derde plek sprintte. Tijdens de massaspurt in Bordeaux werd hij daarna zevende. Prima uitslagen voor de sprinter van Bahrain Victorious, waarvan dat niet meteen verwacht werd.

Tom Pidcock (INEOS Grenadiers)

Na – naar eigen zeggen – pap in de benen tijdens de openingsdag in Bilbao, heeft Tom Pidcock zich goed hersteld. De 23-jarige Brit reed in het restant van de Tour op een constant hoog niveau. Tijdens de laatste vijf etappes eindigde hij steeds tussen plek twaalf tot negentien. Intussen is de olympisch kampioen mountainbike opgerukt tot plaats zeven in het klassement. Maar als het aan Pidcock zelf ligt, gaat hij nog een keer voor een ritzege.

Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers)

De andere opvallende renner bij de Britse miljoenenploeg, is Carlos Rodríguez. De 22-jarige Spanjaard rijdt pas zijn tweede grote ronde, nadat hij vorig jaar bij zijn debuut in de Vuelta a España al meteen zevende werd. Ook nu maakt de jongeling indruk. Bergop kan hij lang mee; op de Puy de Dôme hoefde hij slechts vier klassementsrenners voor zich te laten. Rodríguez is intussen de huidige nummer vier in het klassement.

Simon Yates (Jayco-AlUla)

Een van de kopmannen die wellicht verrast, is Simon Yates. De 30-jarige Brit van Jayco-AlUla is bezig aan alweer zijn vijftiende grote ronde. Maar van zijn laatste vijf deelnames, haalde hij vier keer het einde niet. Hij deed dat voor het laatst in de Giro d’Italia van 2021, toen hij nog wel derde werd. Vooraf werd hij niet tot de podiumkandidaten voor deze Tour gezien, maar dankzij een aantal sterke prestaties staat Simon Yates op net iets meer dan twee minuten van plek drie.

NEGATIEF

Julian Alaphilippe (Soudal-Quick-Step)

Ondanks een opleving in het Critérium du Dauphiné is 2023 nog niet het jaar van Julian Alaphilippe. De tweevoudig wereldkampioen van Soudal Quick-Step komt er ook deze Tour de France maar niet door. De 31-jarige Fransman gaf niet thuis in het Baskenland en ook op een aankomst als in Limoges schitterde hij door afwezigheid. In de Pyreneeën probeerde hij het twee keer vanuit de vroege vlucht, maar ook dat bracht niet het gewenste resultaat voor Alaphilippe.

Egan Bernal (INEOS Grenadiers)

Na hoopgevende signalen in de Ronde van Romandië (achtste) en het Critérium du Dauphiné (twaalfde), mocht Egan Bernal rekenen op een selectie voor de Tour. Na een maandenlange revalidatie na een zware valpartij begin 2022, werd de Colombiaan goed genoeg bevonden om naar Frankrijk af te reizen. Zijn niveau van weleer haalt hij op dit moment echter niet. Na mooie signalen in het Baskenland, staat Bernal intussen ruim 35 minuten achter op het geel.

David Gaudu (Groupama-FDJ)

Wie ook tegenvallen: de Franse klassementsrenners, met David Gaudu voorop. De Franse pocketklimmer wedijverde begin dit jaar nog met Tadej Pogačar in Parijs-Nice, waar de renner van Groupama-FDJ de betere was van Jonas Vingegaard. Die lijn trok Gaudu ook door in de Ronde van het Baskenland. Na het uitvallen van Enric Mas en Richard Carapaz ligt er een gouden kans voor Gaudu op het podium in Parijs, maar tot op heden lijkt hij dat niet te kunnen verzilveren.

Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty)

Al het begin is moeilijk. Zo ook de eerste Tour van Biniam Girmay. Het 23-jarige toptalent uit Eritrea heeft de wereld al meermaals verbaasd, maar tijdens zijn debuut in Frankrijk is dat nog niet gelukt. Diens luitenant Mike Teunissen waarschuwde al dat zijn kopman een aantal ritten nodig zou hebben om er tussen te komen. Zijn derde plek in Bordeaux toont dat hij het kan. Maar op een aankomst zoals in Limoges zou een goede Girmay altijd van de partij moeten zijn.

Alexander Kristoff (Uno-X)

Uno-X debuteert in deze Tour de France en dus mag de lat wat minder hoog liggen. Dat geldt echter niet voor kopman Alexander Kristoff. De ervaren 36-jarige Noor heeft al meerdere etappes in de Tour de France op zijn naam, net als tal van andere zeges en klassiekers. Kristoff rijdt ook zijn tiende Tour en weet wat er nodig is. Maar met een zevende en negende plek in de sprints, is het – ondanks zijn jonge lead out-trein – nog niet de Tour die we van hem mogen verwachten.

Mikel Landa (Bahrain Victorious)

Tot Luik-Bastenaken-Luik was Mikel Landa bezig aan misschien wel zijn sterkste seizoen ooit. De 33-jarige Bask van Bahrain Victorious kwam na een hoogtestage echter niet vooruit in het Critérium du Dauphiné en ondanks een goed begin in het Baskenland, kwam de klimmer in de Pyreneeën fors tekort en ook op Puy de Dôme moest Landa al vroeg passen. De kopman van Bahrain Victorious staat intussen toch alweer op ruim twee minuten van plek tien.

Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan)

Een van de meest teleurstellende renners in het Tourpeloton, is zonder twijfel Kazachs kampioen Alexey Lutsenko. Hij werd in de voorgaande twee edities respectievelijk zevende (2021) en achtste (2022) in het eindklassement. Dat gaat hij dit jaar bij lange na niet halen. Zonder aanwijsbare reden staat Lutsenko al op meer dan een uur achterstand. In de rit naar de Puy de Dôme zat hij mee in de vlucht, maar ook daar werd hij er genadeloos afgereden door zijn kornuiten.

Ben O’Connor (AG2R Citroën)

Nog een klassementsrenner die niet doet wat voor hem beoogd werd: Ben O’Connor. Hij was nochtans bezig met een sterk seizoen, waarbij hij in het Critérium du Dauphiné derde werd achter Jonas Vingegaard en Adam Yates. Zij droegen beiden al de gele trui, maar die vlieger gaat niet op voor de Australiër van AG2R Citroën. Zijn achterstand is al opgelopen naar een klein kwartier. De knop gaat om, want O’Connor concentreert zich vanaf nu op ritzeges.

Sam Welsford (Team dsm-firmenich)

Iemand die dat op voorhand al deed, was Sam Welsford. De 27-jarige Australiër maakt ook zijn Tourdebuut en liet eerder dit seizoen zien dat hij in de massasprints de wereldtop het vuur aan hun schenen kan leggen. Zijn Nederlandse ploeg richt zich op dagsucces, maar vooralsnog wil dat via Welsford niet lukken. In Bayonne en Bordeaux eindigde hij als dertiende, meteen zijn beste dagresultaat in deze Tour. Dat is niet wat hijzelf en zijn ploeg ervan verwacht hadden.