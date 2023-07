Tour 2023: Carlos Rodríguez komt na de finish in Laruns ongelukkig ten val

Carlos Rodríguez zal een goed gevoel over hebben gehouden aan de Touretappe naar Laruns. Op de Col de Marie Blanque kon hij als langste bij Sepp Kuss, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar blijven en uiteindelijk eindigde hij keurig als tiende. Wat hem na de streep overkwam, zal de Spanjaard echter een stuk minder blij maken. Hij kwam daar namelijk ten val.

Op beelden van journalist Andy McGrath is te zien hoe Rodríguez achter de finish langs wandelende mensen probeert te fietsen. Hij waarschuwt ze daarbij dat ze ruimte moeten maken, maar niet iedereen heeft dat door. Rodríguez, voorlopig de nummer negen van het klassement, knalt op een voorganger en gaat onderuit. De renner van INEOS Grenadiers, die kwaad reageert, heeft schaafwonden en bloed aan zijn ellebogen opgelopen.

Ninth overall Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) was knocked off his bike while riding back to his team bus after the finish of stage 5 pic.twitter.com/VKDs1Lnc09 — Andy McGrath (@Andymcgra) July 5, 2023

“Ik ben hier om te leren”

Over de rit zelf had Rodríguez eerder al verteld. “Mijn benen voelden goed op het laatste deel van de Marie Blanque”, citeert esciclismo. “Ik kon Pogacar en Vingegaard bijna volgen, maar zij zijn van een ander niveau. Toch heb ik niet veel tijd verloren, wat belangrijk is. Ik denk dat ik het goed heb gedaan.”

Al teveel druk wil de 22-jarige renner zichzelf niet opleggen voor de rest van de Tour. “Ik ben hier om te leren, het is mijn debuut in de Tour. Ik zal blij zijn met wat er ook gebeurt. Misschien voel ik me morgen niet goed en Tom Pidcock of Egan Bernal wel. Het is belangrijk dat we met z’n allen van voren zitten, zodat we een tactisch voordeel hebben tegenover de rest.”

