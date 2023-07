Tour 2023: Buit is binnen voor Powless, die met box afscheid neemt van medevluchter Pichon

Neilson Powless liet zich vandaag nog maar eens zien in de aanval. De Amerikaan wilde in de derde etappe nog wat extra bergpunten op zijn conto bijschrijven en slaagde in zijn missie. Na de laatste gecategoriseerde klim van de dag zat zijn avontuur erop en nam hij met een box afscheid van zijn medevluchter Laurent Pichon.

Net als de voorbije dagen was er weinig animo voor de vroege vlucht, en was het bij de eerste de beste poging al raak. Met de Côte de Trabakua van derde categorie in het vooruitzicht, ging Neilson Powless nog maar eens in de aanval. De Amerikaanse drager van de bergtrui wilde in de openingsfase van de rit nog enkele bergpunten sprokkelen en koos dan ook het ruime sop.

De 26-jarige renner van EF Education-EasyPost kreeg het gezelschap van de Fransman Laurent Pichon (Arkéa-Samsic). Powless wist in de daaropvolgende uren als eerste boven te komen op de Côte de Trabakua, Côte de Milloi, Côte d’Itziar en de Côte de Benta en sprokkelde zo nog eens 7 extra bergpunten. De Amerikaan gaat nu met achttien punten nog steviger aan de leiding in het bergklassement.

Na de afdaling van de Côte de Benta zat het avontuur van Powless erop: de Amerikaan nam met een box afscheid van zijn vluchtgezel Pichon en liet zich vervolgens inrekenen door het peloton. En Pichon? Die staat er in de laatste zeventig kilometer helemaal alleen voor.